Moisés Peñaloza arremete contra Mariana ¿opina que no merecía ganar? “Traía información": VIDEO

La final de ‘La casa de los famosos México’ provocó que personajes polémicos como Sol León salieran a dar su opinión respecto al triunfo de Mariana y también que los mismos exhabitantes de la cuarta temporada empezaran a soltar factos, ¿verdad Moisés Peñaloza?

Lee también: ¿Le tira a Mariana? Yahir revela que se va satisfecho por el cariño de la gente “un sexto que me sabe a primero”

¿Moisés Peñaloza el villano de La casa de los famosos México 4? / Redes sociales

Moisés Peñaloza, ¿en desacuerdo con el primer lugar de ‘La casa de los famosos México’?

En redes sociales está circulando un video en el que Moisés Peñaloza, cuarto eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026', comparte su opinión sobre el inesperado triunfo de Mariana.

El exhabitante señala que desde su perspectiva, el hecho de que la cantante hubiera salido y regresado sin más se le hace injusto: “Para mí dejó de ser una jugadora desde el momento en el que salió”, e incluso señala que estar expuesta al mundo real, oportunidad que no tuvo nadie más, no le parecía correcto:

“Traía información, traía apoyo, sabía como estaban funcionando las cosas” Moisés Peñaloza

Lee también: Wendy Guevara culpa al público de ‘La casa de los famosos México’ por el tercer lugar de Karina Torres: VIDEO

Moisés Peñaloza en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Moisés Peñaloza habla del apoyo a Mariana ¿ideas suyas?

Uno de los momentos más fuertes del video ocurre cuando el actor señala que Mariana básicamente está viviendo la realidad alterada, pues aunque ella ha asegurado que tiene un apoyo muy sólido fuera de ‘La casa’, no ha sido así.

“Porque ella siente que wow, que el público la super apoyó y que tiene a todo México de su lado y no es cierto” Moisés Peñaloza

Moisés Peñaloza además confiesa que para él la dinámica del regreso de uno de los eliminados habría tenido más sentido si esta se hubiera llevado a cabo con muchos más participantes, es decir, a la tercera o cuarta semana: “La dinámica hubiera sido muy buena si a lo mejor se esperan los primeros tres o cuatro y ahí si entraba el más votado”

El Moisés tirando Factos. Ahora ya pueden hablar 😂 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/beuAI3KLLx — Nina💜 (@tutoxica08) October 7, 2026

Lee también: Maxine Woodside ventila reclamo por exponer que Mariana sería la ganadora de la final de LCLDFM 2026: VIDEO

¿Por qué dicen que el triunfo de Mariana en ‘LCDLFM’ es fraude?

Moisés Peñaloza no ha sido el único que ha salido a hablar del tema argumentando que el gane de Mariana es bastante sospechoso, pues los usuarios en redes sociales no han dejado de compartir su sentir al respecto.

Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Sobre el por qué se dice que el triunfo de Mariana obedece a un fraude, hay diferentes opiniones:

La producción del programa aseguró que la exOV7 había ganado con más de 10 millones de votos. Sin embargo, periodistas y voces de redes han señalado que, según ellos, el apoyo de esos fans no se ha visto reflejado en las transmisiones en vivo de la ganadora, ni en la venta de boletos de sus conciertos.

Otros han soltado que el regreso de Mariana desde “El exilio” ha sido muy sospechoso, porque aunque ella indica que no sabía que la iban encerrar de nuevo, han compartido un video en el que ella pide votos para regresar a ‘La casa’, antes de llegar al foro, precisamente con la dinámica de “El exilio”.

Gran parte del público deseaba que Karina Torres apagara las luces de ‘La casa’, incluso Ramsés Vidente predijo el triunfo de ‘la Perdida’.