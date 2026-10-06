¿Gema y Ese Pérez contentos con triunfo de Mariana? Esto dice su lenguaje corporal, según Maryfer Centeno

La victoria de Mariana en La casa de los famosos México 2026 ha sido polémica, no solamente el público se ha lanzado duramente contra la producción, si no también algunas importantes figuras del ámbito se mostraron renuentes. Ahora, es Maryfer Centeno la que habla sobre Gema Garoa y Ese Pérez, específicamente acerca de su reacción con la victoria de la cantante. ¿Contentos?

Gema Garoa y Ese Pérez, fueron grandes amigos en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué aseguran que victoria de Mariana en LCDLFM pudo ser presunto fraude?

La casa de los famosos México 2026 dejó a Mariana como la ganadora, pero su corona no llegó sola, ya que muchos creen que la decisión del público presuntamente no habría sido respetada por la producción.

Una de las presuntas pruebas que comenzaron a viralizarse entre internautas, fue sobre los porcentajes mostrados y que supuestamente correspondían a los votos obtenidos por cada uno de los finalistas.

La primera diferencia fue entre las declaraciones de Galilea Montijo y la gráfica, pues mientras la conductora aseguró que se cerraron las votaciones con 45 millones, la imagen mostrada posteriormente indicaba que eran un total de 48 millones de votos.

A lo largo de la gala la diferencia entre el primer lugar y segundo era de un 2%, mientras que el segundo con el tercero también era de un 2% aproximadamente, es decir, casi un millón de votos.

Sin embargo, al finalizar la gala, se mostró que la diferencia entre Memo y Karina (segundo y tercero), era de tan solo 100 mil votos, mientras que Memo y Karina sí tenían una diferencia de un millón de votos. ¿Los números no cuadraban?

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¿Fraude en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron Gema Garoa y Ese Pérez a la victoria de Mariana?

De acuerdo con la grafóloga, Maryfer Centeno, aunque varios finalistas mostraron expresiones de desagrado mientras Mariana respondía preguntas, las reacciones fueron especialmente visibles en Ese Pérez, quien terminó en cuarto lugar, y en Gema Garoa, quien quedó en quinto.

Centeno fue directa en su lectura: según su interpretación, ambos habrían manifestado incomodidad ante lo que decía la ganadora, al grado de que sus rostros dejaban ver que Mariana “no les cae bien":

Los rostros de fastidio de Gema Garoa y de Ese Pérez, no me va a dejar usted mentir. La mirada de Ese Pérez expresa fastidio y hay mucha rigidez en la zona inferior del rostro, demostrando una gran incomodidad. Maryfer Centeno

Al analizar de manera individual a cada finalista, Centeno se detuvo en la expresión de Gema Garoa, a quien le destacó dos particularidades: la primera fue girar el rostro hacia un costado; la segunda, levantar el mentón:

Por otra parte, Gema Garoa hace la cara de lado y levanta el mentón. No le gusta lo que está escuchando. Maryfer Centeno

Maryfer afirma que aunque ya terminó el reality, parece que muchos salieron con temas de adentro, y que esto podría afectar en su relación a futuro. ¿Será que sí?

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¿Quién es Maryfer Centeno?

Maryfer Centeno es una profesional mexicana especializada en grafología y grafoscopía, además de ser abogada, conferencista y creadora de contenido. Ha ganado reconocimiento por realizar interpretaciones de la escritura, el lenguaje corporal y la conducta de distintas figuras públicas.

Dentro de sus proyectos profesionales destaca Grafocafé, un concepto que combina el servicio de cafetería con actividades relacionadas con la grafología.

Asimismo, Centeno ha participado como conferencista y ha impartido cursos enfocados en esta disciplina, fortaleciendo su presencia tanto en medios de comunicación como en el ámbito digital.

Maryfer Centeno vivió un devastador momento durante 2025, cuando despidió a un importante miembro de su familia, generando reacciones de sus seguidores.

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