¿Ernesto Laguardia y Mariana juntos tras LCDLFM 2026? Productor estaría interesado en trabajar con ellos.

Pese a que Ernesto Laguardia consideró “innecesaria” la confesión de Mariana sobre su pasado amoroso en La casa de los famosos México 2026, el periodista Álex Kaffie reveló que los actores podrían volver a coincidir en un nuevo proyecto tras su paso por el reality 24/7. ¡Te contamos los detalles!

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Ernesto Laguardia podría volver a trabajar con Mariana tras LCDLFM 2026. / Mezcalent, Canva

¿Qué dijo Mariana dentro de LCDLFM 2026 sobre su pasado con Ernesto Laguardia?

Durante su estancia en La casa de los famosos México 2026, Mariana sorprendió a sus compañeros al confesar que durante su juventud tuvo un breve romance con Ernesto Laguardia , lo que generó ‘bromas’ por varios días.

En una de las fiestas temáticas, los habitantes se encontraban realizando confesiones de su vida personal, cuando de pronto la exOV7 comentó: “Ernesto y yo salimos. (¿Hace cuánto?) 20 años”. El actor no hizo más que confirmar lo dicho por su compañera y bromeó sobre el tema.

La confesión de Mariana se convirtió en tema de conversación por varios días y despertó la curiosidad de personalidades como Memo Schutz, Yahr y Ese Pérez, pese a que ambos dejaron claro que se trataba de una historia del pasado.

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Mariana revivió su pasado con Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Ernesto Laguardia se molestó con Mariana por hablar de su romance dentro de LCDLFM 2026?

Luego de que Ernesto Laguardia se convirtió en el séptimo finalista de La casa de los famosos México, concedió una entrevista en la que fue cuestionado sobre la confesión que Mariana hizo sobre su pasado juntos.

Aunque el actor de telenovelas como ‘Quinceañera’ y ‘Amor real’ bromeó sobre el tema dentro del reality show 24/7, reconoció que consideró ‘innecesaria’ la confesión de su compañera, pues actualmente es un hombre casado que respeta a su familia.

“Era innecesario, totalmente, y que no tenía por qué hacerlo porque soy un hombre casado y lo que más respeto es mi esposa y mi familia, pero bueno, lo agarramos a broma, nada más que una broma; después de trescientas veces ya se desgasta”. Ernesto Laguardia

Pese a la postura de Laguardia sobre las palabras de Mariana, recientemente se reveló que un productor estaría interesado en trabajar con ambos en una puesta en escena. ¿Quiere llevar su historia al teatro?

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Ernesto Laguardia considero ‘innecesaria’ la confesión de Mariana en LCDLFM 2026. / IG: @ernestolaguardiaoficial

¿Qué planes existen para Ernesto Laguardia y Mariana tras salir de LCDLFM 2026?

Luego de que Mariana se convirtiera en la ganadora de La casa de los famosos México 2026, el periodista Álex Kaffie reveló en su columna que un productor presuntamente estaría interesado en colaborar con la cantante y el actor Ernesto Laguardia en una obra de teatro.

“Un importantísimo productor de teatro va a reunirse con la ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos México y el reconocido actor y conductor para ofrecerles que protagonicen una comedia romántica titulada Me volví a enamorar de mi ex”, contó el periodista de espectáculos.

Hasta ahora, la información no ha sido confirmada y se mantiene como un RUMOR, pero según Kaffie, el hecho de que su ‘amor de juventud’ volviera a ser tema de conversación fue lo que ocasionó la supuesta oferta de trabajo. ¿Aceptarán volver a estar juntos en otro proyecto?

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