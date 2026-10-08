Mariana hace impactante revelación sobre la llegada de Gala Montes a ‘LCDLFM’: “la vi fuera de sí” VIDEO

En las últimas horas Mariana, ganadora de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, ha dado mucho de qué hablar tras sus declaraciones, pues no solo revivió la polémica del vestido y mencionó que nadie iba a querer vestir a Gema Garoa, sino que ahora también se pronunció sobre la llegada de Gala Montes al reality.

¿Se metió con la persona equivocada? Checa aquí todo lo que dijo la exOV7.

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Mariana en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Mariana habla de Gala Montes en LCDLFM, ¿entró en mal estado?

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Mariana compartió detalles sobre la experiencia de pasar por un reality como ‘La casa de los famosos México’, y cuando llegaron los cuestionamientos sobre el ingreso de Gala Montes, Mariana mencionó que ella la había visto algo extraña.

La cantante reveló que según las declaraciones de Gala, había llegado directo de una fiesta a ‘La casa’, y que sí le hacía sentido pues desde su punto de vista estaba actuando extraño:

“Pues ella misma dijo que venía de una fiesta y que no había dormido, o sea yo la vi fuera de sí, o sea yo creo que sí traía alguna sustancia, la verdad, siendo honestos, pero no sé” Mariana

La exOV7 agregó que aunque no estaba muy enterada, sí sabía que Gala Montes había entrado al reality con una especie de personaje por un acuerdo con la producción, pero aseguró que realmente no podía asegurar nada.

@GalaMontes2 Dice la falsa ganadora q llegaste drogada a la casa 👀 Se cree muy perrita ya acá afuera. Y dice q eres un personaje pero te apuesto a q si encaras a @soymarianaochoa se retracta como siempre 🤡 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LaCasaDeLosFamososMéxico4 MUSTIANA GEMA ALDO LA CASA DEL FRAUDE FRAUDE TOTAL GATADA KARINA CHINGEN A SU MADRE ROSA MARÍA PALY TELEVISA MEMUEBLE ALDO #LCDLFMX — Alexa 💕💖 (@Andywwish) October 7, 2026

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¿Guerra de declaraciones entre Gala Montes y Mariana?

Como era de esperarse, el clip de la entrevista de Mariana con Yordi se está haciendo viral, por lo que los fanáticos de Gala Montes la están etiquetando para que le envíe una respuesta a la ganadora de ‘La casa de los famosos 2026’:

Se reportó que, presuntamente, Beba Montes le robó a Gala Montes / Mezcalent

“Conociendo a Gala así le va a ir”

“Que opinara @GalaMontes2 de esto?”

“Oye @GalaMontes2 se pasó de lanza la Mariana”

“Ponte perra @GalaMontes2 la Mariana anda hablando de ti”

En la misma entrevista en la que también se encontraban Memo Schutz y Karina Torres, segundo y tercer lugar del reality, ellos opinaron que entendían que Gala había entrado con un personaje armado y que estaba en la competencia para pasarla bien: “como que venía de cotorrear” dijo ‘la Licenciada’.

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¿Por qué Gala Montes entró a ‘La casa de los famosos 2026’?

Tras la inesperada salida de Aldo Rendón de ‘La casa’, debido a problemas de salud, la producción del reality de convivencia rápidamente busco un personaje para sustituir la presencia del stylist.

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Considerando la importancia que había tenido en las últimas semanas, la elegida fue Gala Montes, quien quiso volver a encerrarse por la posibilidad de ganar dinero y promocionar su nueva música a través de una plataforma tan grande como lo es la televisión.

Desafortunadamente tras 48 horas encerrada, Gala Montes decidió salir del juego por motivos que aún no están muy claros. A pesar de haber arremetido en contra de la producción de ‘LCDLFM’ horas después de su abandono, días más tarde le mandó un mensaje inesperado a la productora del programa, Rosa María Noguerón.