¡Yahir descubre el ‘dineral’ que se gana en redes! Queda en shock y dice ¿adiós a los escenarios?

Tras la polémica salida de Yahir de La casa de los famosos México 2026, el cantante realizó una transmisión en vivo en la que fue sorprendido por sus seguidores con diversos regalos. Sin embargo, el exparticipante del reality desconocía que representan cierta cantidad de dinero. ¿Buscará dedicarse a las redes? ¡Te contamos los detalles! ¡Quedó en shock!

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Yahir es sorprendido tras salir de La casa de los famosos México 2026. / Instagram

¿Cómo fue la salida de Yahir de La casa de los famosos México 2026 tras convertirse en finalista?

Después de llegar a la semana final de La casa de los famosos México 2026, Yahir se convirtió en el sexto lugar del reality show 24/7 en medio de una ola de reclamos de sus excompañeros a la producción, quienes lo visualizaban en la gran final del pasado 4 de octubre.

Durante la conferencia de prensa de los finalistas y Mariana, la ganadora de la temporada, el exparticipante de ‘La academia’ dijo sentirse feliz por el resultado de su estancia en el programa y aplaudió el triunfo de la cantante.

“Para mí, ese sexto lugar que me sabe a primero en este momento por todo lo que estoy viviendo, por el apoyo, por el cariño, por cómo está mi familia, por cómo está mi tierra vuelta loca y todos los clubs que me han apoyado durante tanto tiempo”. Yahir

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Yahir satisfecho por su sexto lugar en La casa de los famosos México 2026. / Mezcalent

Yahir descubre lo que puede ganar en redes tras salir de La casa de los famosos México

Luego de que Yahir revelara sentirse satisfecho por el cariño de la gente y su sexto lugar en La casa de los famosos México 2026, el cantante realizó una transmisión en vivo en TikTok en la que fue sorprendido por una serie de regalos de sus seguidores.

Debido a que el intérprete de éxitos como ‘Alucinado’ y ‘La locura’ desconocía que los regalos contienen dinero, el momento se volvió viral en redes. Yahir pensó que la música venía de sus audífonos, pero al descubrir la verdad, pidió a los presentes en la transmisión que dejaran de hacerlo.

"¿Esta música te la mandan de regalo? Qué chido. ¡Ah, dinero! ¿Por qué mandan dinero? No, no me manden dinero”. Yahir

Al explicarle que era una manera en que se da ‘cariño’ en TikTok, Yahir bromeó sobre la posibilidad de haberse unido antes al mundo de las redes sociales. ¿Ganaría más que en La casa de los famosos México?

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Jajsjsjsjsjs mi vido 🥰🥰.

Neta Yahir se gano mi corazón ❤️ agradecido con su gente ,el rey sin corona ,no sabía que los regalitos eran dinero jajssjsn #Yahir #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/WjNxVH6HhL — Annie 💕 (@brillitosann) October 6, 2026

¿Cuál era el sueldo del cantante Yahir en La casa de los famosos México 2026?

Previo al estreno de La casa de los famosos México 2026, se filtró que Yahir sería el habitante con el sueldo más bajo del reality. De acuerdo con la información que circuló en redes, el exparticipante de La academia habría recibido un sueldo de 110 mil pesos semanales.

No obstante, ahora que ya sabe que tiene la posibilidad de recibir dinero de TikTok, su carrera puede cambiar; sin embargo, hasta este momento no ha expresado deseos de abandonar la música. ¿Será que lo haría para dedicarse a las redes? ¡Tal vez no!

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