Aldo Rendón RECLAMA a Rosa María Noguerón por la salida de Yahir de LCDLFM 2026, ¿hubo pleito por fraude?

Yahir terminó en sexto lugar de ‘La casa de los famosos México’ 2026, quedándose a un paso de la gran final, lo que provocó sorpresa entre los seguidores del reality y generó fuertes reacciones dentro y fuera del programa.

Aldo Rendón, quien se convirtió en uno de los grandes amigos del cantante dentro en la casa, no ocultó su molestia tras conocer el resultado y aseguró que la eliminación había sido una “trampa”. Incluso, no dudó en ir directamente con Rosa María Noguerón para reclamarle por la salida de Yahir.

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Aldo Rendón / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Yahir de La casa de los famosos México 2026?

Yahir se convirtió en uno de los primeros finalistas de la competencia por decisión de sus propios compañeros, asegurando así su lugar en la última semana de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Durante esta etapa final del reality, los lugares de los participantes y las últimas eliminaciones se definirían mediante el voto del público. El 30 de septiembre, Ernesto Laguardia se convirtió en el séptimo lugar de la temporada.

Posteriormente, durante la gala del jueves 1 de octubre, Yahir abandonó la casa al terminar en sexto lugar. El cantante se enfrentó en la última ronda de votación contra Karina Torres, después de que ambos fueran los participantes con menor cantidad de votos al momento en que se pausó la votación.

Sin embargo, la eliminación de Yahir generó una fuerte polémica, pues era uno de los habitantes que había conseguido mayor apoyo y simpatía tanto dentro de la casa como entre los seguidores del reality.

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Yahir, sexto lugar de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Aldo Rendón le reclama a Rosa María Noguerón por la salida de Yahir, ¿aseguró que hubo fraude?

Minutos después de que concluyó la gala, Marie Claire Harp entrevistó a varios de los exhabitantes que estuvieron presentes durante la transmisión. En un momento, Aldo Rendón se acercó a la conductora y, en tono de broma, pidió que se volvieran a contar los votos, haciendo referencia a la polémica eliminación de Yahir.

“¡Voto por voto! ¡Trampa!”, gritó el stylist entre risas.

Marie Claire reaccionó de inmediato y le retiró el micrófono para continuar con la transmisión. Sin embargo, posteriormente comentó que Aldo incluso se había acercado directamente a Rosa María Noguerón para reclamarle por la eliminación de Yahir.

“¡Aldo le está reclamando a Rosa María Noguerón!”, comentó la conductora entre risas.

Durante unos segundos, Aldo Rendón apareció a cuadro junto a Rosa María Noguerón conversando; sin embargo, el audio no permite escuchar lo que estaban hablando.

Por esta razón, no se puede confirmar que el stylist realmente le estuviera reclamando a la productora por la eliminación de Yahir.

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me muero de risa con Aldo Rendón indignadisimo por la salida de su yahirr



Aldo: “voto x voto, casilla x casilla, FUE TRAMPA *se va a reclamarle a Rosa María Nogueron*”



Ajajajaajajajajajajaj pic.twitter.com/f8XuzNByls — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) October 2, 2026

¿Quiénes son los habitantes que disputarán la final de La casa de los famosos México 2026?

Los cinco habitantes que disputarán la gran final de ‘La casa de los famosos México’ 2026 son:



Gema Garoa

Memo Schutz

Ese Pérez

Mariana

Karina Torres

La lista quedó definida después de que Ernesto Laguardia terminara en séptimo lugar y Yahir abandonara la competencia en sexto.

La final para definir al ganador de ‘La casa de los famosos México’ se llevará a cabo la noche del domingo 4 de octubre, y se podrá ver a través de ‘Las estrellas’ y ViX Premium.

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