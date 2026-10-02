Joanna Vega-Biestro ¿ofendida por los dichos de Naim Darrechi? Explota y le lanza fuerte mensaje: “Sea hombrecito”

La polémica iniciada por Naim Darrechi durante la fiesta de cumpleaños de Abelito parece no tener fin, y es que después de que el español huyera de suelo mexicano, no ha parado de dar declaraciones a través de sus redes sociales.

Sus dichos han llegado a oídos de Joanna Vega-Biestro, periodista de espectáculos que decidió responderle de manera contundente; aquí todo lo que le contestó.

Lee también: Aaron Mercury y Naim Darrechi se pelean en plena fiesta de Abelito y aseguran que, ¡fue por celos! VIDEO

Naim Darrechi polémicas / Redes sociales

¿Qué hizo Naim Darrechi en la fiesta de Abelito que le provocó el hate masivo?

La polémica de Naim Darrechi inició luego de que el influencer se apareciera sin invitación a la fiesta de cumpleaños de Abelito. La situación escaló cuando Aarón Mercury defendió a una amiga de él, quien supuestamente estaba siendo molestada por Darrechi.

Como si no fuera suficiente Naim y Agustín Fernández, con quien también llegó a la fiesta, se acercaron a bailar cerca de la mamá de Abelito de una manera muy sugerente.

Como resultado, horas después la mamá de Abelito presentó una denuncia por presuntos tocamientos y roces corporales sin su consentimiento, provocando que como por arte de magia, Naim Darrechi saliera del país.

Estando de viaje Naim Darrechi ha hecho uso de sus redes sociales para hablar sobre la polémica, y lo último que dijo fue que los medios de comunicación finalmente están comiendo gracias a este chisme: “ahora mismo estamos dando de comer a todos esos pend**** en México, todos los de la televisión”

Lee también: Aarón Mercury vs. Naim Darrechi: Supuesta mujer por la que se pelearon rompe el silencio: ¿ella inició el pleito?

¿Quién es Joanna Vega-Biestro? / Redes sociales

Joanna Vega-Biestro responde a Naim Darrechi y lo reta

Por supuesto las declaraciones del influencer no pasaron desapercibidas, y fueron Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante los que le mandaron un mensaje a Naim Darrechi, asegurando que la cobertura que hacen es únicamente para pedir justicia, y no para monetizar:

“No señor, lo que estamos haciendo es visibilizando el delito que usted cometió y por el cual huyó. Porque si él no hizo nada y está tan seguro… sea hombrecito y venga a enfrentar a las autoridades, pero no, inmediatamente se fue” Joanna Vega-Biestro

Naim Darrechi / Redes sociales

Visiblemente molesta, la comunicadora reveló que los medios de comunicación no permitirán que esta noticia muera hasta que se haga justicia: “¿Qué crees? Los de la televisión nos vamos a encargar de que no se olvide y si piensas regresar a México, entonces tengas tu cita con las autoridades”.

Por su parte Gustavo Adolfo Infante remató los dichos de Joanna compartiendo que a él si le gustaría que Naim Darrechi regresara a México: “México te espera con los reclusorios abiertos para ti”.

¡MÉXICO TE ESPERA CON LOS RECLUSORIOS ABIERTOS!🚨



¡Así responden @vegabiestro y @GAINFANTE a las declaraciones de Naim Darrechi sobre la prensa mexicana! 🚨☀️📺 #SaleElSol #DetrásDeSES pic.twitter.com/LHtwDTmbQw — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 2, 2026

Lee también: Naim Darrechi responde a mensaje de Aarón Mercury y lo tira de ¿posesivo?: “Te llevaste tu correctivo” | VIDEO

¿Cuál es la sanción a la que se podría enfrentar Naim Darrechi por la denuncia de la mamá de Abelito?

En caso de que las autoridades encuentren a Naim Darrechi como culpable, el influencer podría enfrentarse a una pena de entre 3 y 7 años de prisión en nuestro país.

Aunque en sus últimas declaraciones él ha negado categóricamente haber hecho algo indebido, en su primer comunicado Naim Darrechi confirmó que se excedió la noche de la fiesta de Abelito y se disculpó.