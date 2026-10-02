¿Kim Shantal defiende a ‘Suavecito’? Tras polémica con Naim y la madre de Abelito, ella dice: “Está triste”

La fiesta de Abelito terminó con una fuerte polémica que incluye a ‘Suavecito’, Agustín Fernández y a Naim Darrechi, por presunto acoso a la madre del cumpleañero. Ahora, es Kim Shantal quien revela detalles y el estado de ánimo de su novio. ¿Devastado?

Suavecito está devastado, según Kim Shantal / Redes sociales

¿Qué polémica reciente protagonizó ‘Suavecito’ con Abelito?

El pasado fin de semana se realizó la celebración por el cumpleaños de Abelito, una fiesta a la que acudieron diversas figuras, entre ellas Naim Darrechi, ‘Suavecito’ y Agustín Fernández.

Tanto Agustín como Naim fueron grabados mientras convivían y bailaban junto a Cristina Romero, madre del influencer y actor, pero sus posteriores comentarios fueron sumamente criticados por internautas: “ Se la recargué en el cuello ”, dijo Darrechi.

Aunque ‘Suave’ no bailó con ella, también fue señalado por reírse de la situación y no intervenir ante los comentarios realizados por sus amigos.

Posteriormente, la señora Cristina decidió tomar acciones legales tras lo ocurrido, y en la demanda incluyó a ‘Suavecito’. ¿Está devastado?

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Madre de Abelito tomó acciones legales contra Suave y Naim Darrechi / Redes sociales

Kim Shantal asegura que ‘Suavecito’ está devastado tras fiesta de Abelito

La polémica entre la madre de Abelito, Agustín Fernández y Naim Narrechi, alcanzó a ‘Suavecito’, y aunque él no ha hecho comentarios al respecto, fue su novia, Kim Shantal, quien reveló detalles y la reacción del influencer a la demanda.

Según su versión, ‘Suave’ estaría devastado y triste por todo lo que ha pasado en estos últimos días:

Obviamente está muy triste. Pienso que ha dado pasos gigantes en todo eso para cambiar, para ser mejor persona y esto lo retrocedió muchísimo, pero pues tiene que aprender, o sea, no le puedo aplaudir tampoco lo hecho, lo compartido. Kim Shantal

Por otro lado, también dijo que cada uno de los implicados hablará por sí mismo, mientras tanto, ella reconoce el mal momento que atravesaría ‘Suave’:

Pienso que no todos hicieron las cosas iguales. Cada uno va a hablar por sí solo y cada uno va a pagar con su merecido. Pero yo de Suavecito te puedo hablar que conozco más su posición y por lo que está muy triste, está arrepentido de muchas cosas, pero él entiende qué fue lo que hizo mal. Kim Shantal

Sin más que agregar, seguidores de ‘Suave’ esperan que el creador de contenido dé su postura frente a las acusaciones y la demanda.

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¿Quién es ‘Suavecito’?

‘Suavecito’ es un creador de contenido que ha logrado hacerse una figura reconocida en redes sociales, tanto por sus publicaciones como por sus apariciones en distintos realities.

El influencer comenzó a ganar popularidad gracias a sus reels y videos de TikTok, para así hacerse de una amplia comunidad de seguidores. En TikTok mantiene una audiencia de más de un millón de seguidores.

‘Suavecito’ participó recientemente en La mansión VIP, el reality creador por HotSpanish, donde logró conectar nuevamente con Kim Shantal tras su ruptura.

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