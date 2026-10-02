¿Karina Torres piensa en abandonar LCDLFM? A unos días de la final, revela cómo está su sobrino: “Muy delicado”

Hace unos días se dio a conocer que Karina Torres podría abandonar ‘La casa de los famosos México’ 2026 debido a la crisis de salud que enfrentó su sobrino. Sin embargo, posteriormente se informó que ella decidió continuar dentro de la competencia.

Ahora, mientras Karina Torres atraviesa la última semana del reality, habló abiertamente sobre el delicado episodio de salud que enfrentó su sobrino y reveló cómo se encuentra actualmente.

La influencer incluso compartió algunos detalles sobre la situación que vivió su familia mientras ella permanecía dentro de la casa y explicó las razones por las que decidió continuar en la competencia.

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Karina Torres / Karina Torres es una de las favoritas del reality.

¿Qué problema de salud tiene el sobrino de Karina Torres?

Emiliano, el sobrino de Karina Torres enfrentó una delicada crisis de salud después de sufrir un golpe en el estómago. De acuerdo con lo que la influencer contó dentro de la casa, tras el impacto se le formó un cuágulo de sangre en el abdomen que posteriormente se necrosó y provocó una infección.

La situación se complicó debido a que la infección afectó otros órganos, entre ellos los intestinos y un riñón. Karina explicó que Emiliano tuvo que ser sometido a dos operaciones de urgencia y que permaneció sedado durante parte del proceso debido a la gravedad de esa condición.

“Lo que yo supe es que se le se dio un golpe en el estómago y ese golpe le hizo un coágulo de sangre, y ese coágulo de sangre se le gangrenó, no, se le necrosó, entonces se infectaron varios órganos. Tuvo dos operaciones. Urgente lo operaron. Cuando lo llevaron al doctor lo operaron de urgencia, tuvo otra operación, no lo no lo pudieron operar porque estaba muy delicado hasta que después se estabilizó y lo operaron” Karina Torres

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¿Qué dijo Karina Torres sobre el estado de salud de su sobrino?

Después de explicar lo que ocurrió con su sobrino, ‘la Licenciada’ contó que durante la visita de su hermano a la casa, ledio noticias que la tranquilizaron, pues le informó que Emiliano ya se encontraba fuera de peligro y que su recuperación avanzaba.

Karina explicó que el joven ya estaba consciente y aclaró que anteriormente había permanecido sedado debido a la anestesia que recibió durante las operaciones a las que fue sometido.

“Está consciente. Siempre ha estado consciente, pero estaba sedado, dormido por todo lo que estaba pasando, por el dolor.” Karina Torres

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Karina Torres y su sobrino Emiliano / Instagram

¿Karina Torres abandonará La casa de los famosos México 2026 para atender a su sobrino?

Cuando se le dio la noticia, Karian tuvo la posibilidad de abandonar la competencia; sin embargo, ella decidió continuar en el reality, lo que, según cuenta, le generó culpa y remordimiento.

“Me quise sentir culpable de poner prioridad al reality. La neta me quise sentir culpable. Hasta tuve que hablar conmigo misma, relajarme y no sentirme así culpable porque yo estaba acá y no estaba allá con mi sobrino.” Karina Torres

Las nuevas noticias sobre el estado de salud de Emiliano le dieron tranquilidad, quien pudo continuar dentro de la competencia con la certeza de que su sobrino estaba recuperándose y seguir en la semana final de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

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