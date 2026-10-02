Fede Vigevani y Brianda Deyanara tienen coqueta interacción en redes tras LCDLFM 2026, ¿hay romance?

Tras la salida de Brianda Deyanara de ‘La casa de los famosos México’ 2026, mucho se ha hablado sobre su paso por la competencia, especialmente en torno a su situación sentimental.

Y es que durante su estancia en la casa, la influencer fue vinculada sentimentalmente con algunos de sus compañeros; sin embargo, en ningún momento se confirmó un romance con alguno de ellos.

Uno de los primeros ‘shippeos’ que protagonizó Brianda fue precisamente con Fede Vigevani, con quien ahora tuvo una misteriosa interacción en redes sociales que volvió a despertar los rumores de un posible romance entre ambos.

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Fede y Brianda

¿Por qué surgió el shippeo entre Fede Vigevani y Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026?

Las especulaciones sobre un posible romance entre Brianda Deyanara y Fede Vigevani comenzaron a tomar con su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2026. Aunque ambos ya tenían una amistad de varios años antes de ingresar al reality, su convivencia dentro de la casa hizo que el público comenzaran a notar una mayor cercanía entre ellos.

A partir de los momentos que compartieron durante el programa, en redes sociales surgió el ‘shippeo’ entre los dos, pues algunos espectadores consideraban que su relación podía ir más allá de una simple amistad.

La situación tomó todavía más fuerza durante una de las fiestas de la casa, cuando Fede Vigevani se besó con Gema Garoa en el juego de botella. El momento rápidamente generó comentarios entre los seguidores, especialmente por la reacción que algunos usuarios aseguraron haber notado en Brianda.

De acuerdo con estas interpretaciones, la influencer habría mostrado cierta incomodidad al presenciar el beso entre Fede y Gema, algo que fue tomado por algunos espectadores como una señal de celos.

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Brianda Deyanara durante el beso de Fede y Gema

¿Brianda Deyanara admitió que le gusta Fede Vigevani?

Durante una entrevista con Marie Claire Harp después de su salida del reality, Brianda recibió una pregunta muy directa: si le gustaba Fede Vigevani. La influencer reaccionó con nervios y de inicio evitó responder, por lo que terminó diciendo pidiendo la siguiente pregunta.

Sin embargo, ante la reacción que provocó su respuesta, Brianda decidió expresar lo que sentía y aseguró que Fede le gustaba “como amigo” y que lo quería mucho.

“Espérense, dejen pienso bien mi respuesta. Me gustaba como amigo. Te quiero mucho” Brianda Deyanara

Aunque Brianda no confirmó que existiera una atracción romántica, su reacción y los nervios que mostró al ser cuestionada volvieron a alimentar las especulaciones de que podría existir algo más entre ambos.

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¿Cuál fue la interacción entre Fede y Brianda que reavivó los rumores de romance?

Después de la salida de Brianda Deyanara de la casa, una misteriosa interacción entre ella y Fede Vigevani en redes sociales volvió a ponerlos bajo la lupa.

Todo comenzó cuando Fede le preguntó directamente a Brianda si pensaba devolverle la sudadera que le prestó durante su estancia en el reality, haciendo referencia a la característica sudadera de peluche azul que le regaló dentro de la casa.

“Bueno, cuando me das mi sudadera? @DeyanaraBrianda” Fede Vigevani en X

La respuesta de Brianda rápidamente llamó la atención, pues en lugar de limitarse a contestarle sobre la prenda, la influencer le preguntó a Fede:

“Es una excusa para verme verdad?” Brianda Deyanara

El creador de contenido no respondió públicamente, aunque el intercambio fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a especular nuevamente sobre un posible coqueteo entre ambos.

La interacción ocurre en medio de los rumores que han relacionado sentimentalmente a Brianda Deyanara con Memo Schutz, por lo que la respuesta de la influencer hacia Fede volvió a generar preguntas sobre cuál sería realmente la relación entre ambos.

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