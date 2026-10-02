Emiliano Aguilar reaparece tras sufrir un ataque de pánico; evade preguntas sobre Gala Montes: “No quiero”

Luego de la supuesta crisis que enfrentó Emiliano Aguilar tras polémica con Gala Montes, el integrante de la dinastía Aguilar fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se negó a abordar las controversias que enfrenta y eligió evadir a los reporteros. ¡Te contamos los detalles!

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Emiliano Aguilar reaparece tras problemas de salud. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilarT.Y/ @gordoelpugaguilar

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su supuesta crisis de salud?

Fue el pasado 29 de septiembre cuando se difundió un comunicado en el que se informó que Emiliano Aguilar había sido hospitalizado de emergencia debido a un delicado estado de salud que lo habría llevado a cancelar sus próximos conciertos.

La noticia generó preocupación entre los seguidores del intérprete de ‘Harley y Guason’ y ‘Soy el vato’, por lo que horas después Emiliano Aguilar aclaró que no fue hospitalizado, pero confirmó que sufrió un ataque de pánico:

“Me dio como un ataque de pánico, ya les he dicho que a mí me dan ataques de pánico. Me estoy liando con muchas cosas recientemente, pero aquí seguimos echándole ganas. Todo está bien”. Emiliano Aguilar

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Emiliano Aguilar sufrió un ataque de pánico. / IG: @emiliano_aguilar.t

Así reapareció Emiliano Aguilar tras sufrir un ataque de pánico

Desde entonces, Emiliano Aguilar no había dado nuevas declaraciones sobre su estado de salud , hasta un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. A diferencia de otras ocasiones, el cantante se mantuvo receptivo y se limitó a decir: “Todo bien, todo tranqui”.

Sobre las razones que lo trajeron hasta la capital mexicana, reiteró: “Todo bien, todo tranqui, trabajo”. Sin embargo, al ser cuestionado sobre la cantante Gala Montes, el intérprete dijo no haber visto nada sobre el tema.

Tras sus respuestas cortas, los reporteros intentaron ahondar en el tema de la salud mental, pero al no lograr sacar palabras del cantante, le preguntaron directamente sobre su negativa, a lo que comentó: “No quiero”, abandonando a la prensa sin mayores declaraciones.

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¿Qué pasó entre Emiliano Aguilar y Gala Montes?

Cabe recordar que Emiliano Aguilar y Gala Montes estuvieron envueltos en rumores de romance tras coincidir en un reality y compartir un par de fotos juntos; sin embargo, su breve historia llegó a su fin tras la polémica salida de la actriz de La casa de los famosos México 2026.

En medio de polémicas declaraciones, los cantantes pusieron fin a su romance, lo que generó especulaciones de que Emiliano Aguilar habría entrado en crisis, pues la intérprete de ‘Tacara’ lanzó inesperados comentarios sobre su persona, acusándolo de no bañarse.

“Gala ya pidió perdón, pero el misil que tiró Gala no pasó por el costado de la vida de Emiliano. Le dolió. Yo te digo que lo dejó casi tumbado unos cuatro o cinco días. Emiliano, aparente y alegadamente, habría necesitado ayuda psicológica, ayuda de amigos porque no la pasó bien”. Javier Ceriani

Hasta ahora, Emiliano Aguilar no ha hablado sobre la confesión de Javier Ceriani y en su reciente encuentro con la prensa se negó a tocar el tema de su salud , mientras que Gala Montes espera volver a hablar con él y pedirle perdón. ¿Habrá reconciliación?

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