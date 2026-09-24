Emiliano Aguilar revela la verdadera razón por la que su colaboración con Cazzu se vino abajo; ¿culpa a Nodal?

Meses después de que Emiliano Aguilar confirmara una colaboración con Cazzu, expareja de Christian Nodal, el hijo de Pepe Aguilar reveló la verdadera razón por la que el proyecto ya no se llevó a cabo. ¿Culpa al sonorense? ¡Te contamos los detalles!

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Emiliano Aguilar revela la verdad sobre su supuesta colaboración con Cazzu. / Redes sociales

Así anunciaba Emiliano Aguilar su colaboración con Cazzu

Luego de la reunión entre Majo y Emiliano Aguilar, el primogénito de Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores al anunciar una colaboración con Cazzu, a quien antes ya le había mostrado su apoyo públicamente tras la controversia con Christian Nodal.

“Mi gente, se ha logrado algo que pensé que nunca se iba a lograr… Se viene una rola con Cazzu. Y está todo listo”, compartió en un encuentro con la prensa. Mientras que uno de sus empleados que estaba presente agregó: “Se está trabajando. De hecho, el equipo de trabajo está trabajando en todo eso para hacerlo posible”.

El periodista Javier Ceriani fue uno de los primeros en hablar sobre la supuesta colaboración entre el integrante de la dinastía Aguilar y la cantante argentina. De acuerdo con Ceriani, no contaba con reportes de que fuera una realidad; sin embargo, los fans enloquecieron ante la posibilidad de una ‘tiradera’ contra los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’.

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Emiliano Aguilar aseguró que sí colaboraría con Cazzu.

¿Qué pasó con la colaboración de Emiliano Aguilar y Cazzu?

Debido a que no han salido a la luz detalles sobre la supuesta colaboración entre Emiliano Aguilar y Cazzu, el intérprete de temas como ‘Soy el vato’ y ‘Acelerado’ confesó en un reciente podcast que el proyecto ya no se concretó debido a que la persona encargada lo arruinó.

“La neta, sí íbamos a hacer una rola con Cazzu, sí la íbamos a hacer. La íbamos a hacer, haz de cuenta, no sé todavía si se puede, pero la persona que se estaba encargando de eso, pues lo arruinó básicamente, machín. Y yo quedé como pendej*". Emiliano Aguilar

De acuerdo con Emiliano Aguilar, lo llegaron a tachar de ‘mentiroso’ ante la ausencia de su canción con Cazzu, pero asegura que sí fue un proyecto que estaba planeado. “El Javier Ceriani me comenzó a tirar acá de que mentiroso y de ‘te están echando mentiras’. No, no me están echando mentiras, yo estaba ahí. O sea, sí, sí íbamos a hacer una rola con Cazzu”, sentenció.

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¿Emiliano Aguilar también fue rechazado por su prima, Majo Aguilar?

Cabe recordar que meses atrás, Emiliano Aguilar también habló de una posible colaboración con Majo Aguilar, pero ya no se concretó para evitar mayores polémicas dentro de la dinastía; sin embargo, aseguraron tener una buena relación.

“Yo ya hablé con ella, yo la entiendo completamente porque si ella hace esa canción conmigo, puede causar muchos problemas”, explicó Emiliano Aguilar, asegurando que podrían llegar a colaborar en otro aspecto.

Por el momento, Cazzu no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Emiliano Aguilar y se desconoce si harán una canción juntos en el futuro.

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