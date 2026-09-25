¿Indirecta para Ángela Aguilar? Hermana de Cazzu lanza mensaje contra los que “hablan mucho de Dios”

Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, habría atacado a Ángela Aguilar y Christian Nodal; al menos esto es lo que se dice en redes sociales después de que la mujer compartiera un contundente mensaje hablando sobre la incongruencia que tienen algunas personas que suelen “hablar mucho de Dios”. Te contamos lo que está pasando.

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Hermana de Cazzu fue acusada de supuestamente robarle a Nodal en su momento / Redes sociales

¿Quién es Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, y por qué se le acusó de haberle robado a Christian Nodal?

Florencia Cazzuchelli, mejor conocida como Flor Cazzuchelli o C4lle DJ, es una DJ, cantante, corista y guitarrista argentina. Es la hermana mayor de Cazzu y a quien en su momento se le señaló de presuntamente haber causado la ruptura entre la llamada ‘Jefa’ y Christian Nodal.

Como se sabe, Nodal y Julieta (nombre real de Cazzu) terminaron su relación en mayo de 2024. En aquel entonces, los cantantes no dieron mucha explicación del asunto y solo se limitaron a decir que intentarían llevar una relación cordial por el bien de su pequeña.

Cuando recién se confirmó la separación, hubo mucha especulación sobre la causa. Además de una presunta infidelidad, se habló de un robo. Supuestas fuentes cercanas a la hoy expareja aseguraron que Flor habría aprovechado una ausencia del cantante para robarle algunas cosas de la residencia que compartía con Cazzu.

Con el tiempo, esta versión sería desmentida por el propio mexicano. En su momento, pidió un alto a los ataques en contra de su expareja o familia. Aunque sí confirmó que hubo un robo, negó categóricamente que la argentina o sus allegados estuvieran involucrados en el hecho.

De igual forma, la periodista Mandy Fridman respaldó esto y dijo: “Las autoridades argentinas investigaron el robo, y si bien no se recuperó nada, sí se pudo saber quiénes lo hicieron y nada tienen que ver con la familia de Julieta”.

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Ella es la hermana de Cazzu / Redes sociales

La supuesta indirecta de la hermana de Cazzu hacia Ángela Aguilar y Christian Nodal

A través de redes sociales, Flor Cazzuchelli, hermana de Cazzu, compartió un mensaje hablando sobre la “hipocresía” de la gente que suele hablar mucho de Dios. Dijo considerar que esta clase de personas son quienes se comportan como el “mismísimo Satán”.

“No conozco gente más hipócrita que los que se golpean el pecho hablando de Dios, pero, en la vida real y de puertas para adentro o para afuera o lo que sea, son el mismísimo Satán”. Hermana de Cazzu

Si bien no mencionó nombres, para muchos quedó más que claro que hacía referencia a Christian Nodal y Ángela Aguilar, principalmente a esta última. Y es que, en los últimos meses, la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ ha usado sus plataformas para publicar reflexiones religiosas y versículos de la Biblia. También se ha visto al matrimonio persignarse entre ellos previo a cada presentación.

Por supuesto, el mensaje de la DJ no pasó desapercibido. Si bien algunos creen que llamó “hipócrita” a Ángela y Nodal e incluso la respaldan, otros consideran que debería dejar de molestar a la pareja y hasta le recordarían la acusación de presunto robo en su contra.

Hasta ahora, Flor no ha dicho nada sobre esta controversia y solo se ha limitado a promocionar la nueva canción que lanzó junto a Cazzu.

¿Por qué Cazzu y Christian Nodal están peleados?

Pese a que prometieron tener una relación cordial por el bien de su pequeña, Cazzu y Christian Nodal han estado en una guerra legal y mediática. Ella sostiene que el cantante no es un padre responsable, mientras que él la acusa de usar una narrativa falsa para beneficiarse.

Todo empeoró después de que se especulara que Nodal estaba en contra de la llamada ‘Ley Cazzu’, una propuesta de ley que busca que solo un padre pueda manejar ciertos trámites de los hijos como lo es el pasaporte.

Aunque negó haber intentado detener esta iniciativa, el mexicano cuestionó el tema, asegurando que es un papá responsable y que su ex solo utiliza a su hija para su conveniencia. En respuesta, la argentina señaló que, si bien no podía hablar mucho por cuestiones legales, manifestó tener la esperanza de algún día poder contar su verdad.

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