¿Nodal en problemas legales que lo llevarían a la cárcel? Ramsés Vidente lo aclara con predicción: VIDEO

El 2026 continúa siendo un año muy complicado para Christian Nodal, pues no solo ha sido señalado de ser un mal padre por no acudir al cumpleaños de su pequeña hija en días pasados, sino que ahora los problemas legales parecen no darle tregua.

Las consecuencias de temas no resueltos en el ámbito legal podrían traerle graves problemas, así lo ha señalado el famoso tarotista Ramsés Vidente, quien asegura que Christian Nodal presuntamente podría pisar la cárcel y permanecer tras las rejas por varios años. ¡Checa aquí todo lo que dijo!

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Nodal / Mezcalent

¿Qué dijo Ramsés Vidente de Christian Nodal y los problemas legales que enfrenta?

Fue a través de una transmisión en vivo en la que Ramsés Vidente habló de las terribles consecuencias que podría enfrentar el cantante de regional debido a la supuesta falsificación de firmas en documentos notariales y contratos que lo beneficiarían con la propiedad total y derechos de autor de varias decenas de canciones que ahora mismo posee Universal Music.

Según lo dicho por el vidente no solo sería él, sino también otro integrante de su familia quien tendrá que pagar las consecuencias en este tema legal:

“Christian Nodal en prisión por fraude a su casa disquera o situaciones que ha tenido… ¿y qué creen? Su papá fraude, fraude señores. Christian Nodal y su papá en prisión” Ramsés Vidente

De acuerdo a lo dicho por Ramsés Vidente, Nodal también enfrentará problemas por un tema de pago de impuestos que está pendiente a la fecha: “viene algo más, pago de impuestos, algo que no ha pagado, pago de impuestos, una situación legal”.

El vidente lanza una recomendación a Nodal para que llegue a un acuerdo con Universal Music, pues de no hacerlo, podría llegar a perder su libertad: “le urge llegar a un acuerdo”.

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Ramsés Vidente habla de Cazzu y los problemas legales de Nodal, ¿está implicada?

En su predicción Ramsés Vidente pudo asegurar que a pesar del difícil momento que están pasando Cazzu y Christian Nodal por el tema de la hija que tienen en común, las situaciones legales que pondrán en jaque al intérprete no tienen nada que ver con ella:

“No es por Cazzu. Esto es por malos manejos, situaciones que han pasado, situaciones que puede estar pasando Christian Nodal. Muy fuerte” Ramsés Vidente

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Christian Nodal continúa su disputa legal con Universal Music. / Redes sociales

Ramsés Vidente lanza fuerte lectura sobre Nodal y su familia, ¿lo están traicionado?

A lo largo de su lectura, Ramsés Vidente también reveló que a pesar de las tensiones que hay entre Universal Music y el cantante, la disquera no está interesada en pelearle el nombre Christian Nodal, sino que se estaría enfrentando a otros problemas también de índole legal con alguien muy cercano a él:

“Pero fíjese que no es Universal que le quiere pelear el nombre, ‘perro no come perro’. Mira, alguien que es igual que él, alguien de su propia sangre, miren, su papá peleándole el nombre, ¿ustedes creen que su papá quiera quitarle el nombre, las canciones? Pero es su hijo” Ramsés Vidente

El vidente señaló que la posible traición padre-hijo se podría deber a que Nodal no creció con sus papás, sino que fue criado por su abuela: “Ay Christian Nodal, ojalá que se cuide”.

Hoy por hoy la disputa legal de Christian Nodal vs Universal Music continúa vigente, aunque el cantante actualmente tiene un amparo a su favor que lo protege y que le permite ganar tiempo para negociar su posible regreso a la disquera y librarse de los problemas actuales.

A pesar del amparo los problemas legales de Nodal podrían traerle muchas consecuencias, y en caso de pisar la cárcel, la habilidad de Ramsés Vidente nuevamente quedaría comprobada, como cuando aseguró la victoria de Wendy Guevara en ‘La casa de los famosos México’, ¿le atinará esta vez?