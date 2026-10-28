¡Ernesto Laguardia vuelve a las telenovelas! ¿El único exhabitante de LCDLFM con trabajo?: “Vamos a seguir”

Luego de que se especulara que Ernesto Laguardia y Mariana se podrían volver a encontrar tras coincidir en La casa de los famosos México, el actor dejó entrever que ya está en planes para regresar a la pantalla chica. ¿Será protagonista? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Ernesto Laguardia sufrió la muerte de su hermano y, entre lágrimas, señala por qué le tenía resentimiento en LCDFLM

Ernesto Laguardia regresa a la TV tras LCDLFM. / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Mariana y Ernesto Laguardia serán protagonistas de una telenovela?

Tras el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México, el periodista Álex Kaffie dio a conocer en su columna que, presuntamente, un importante productor de teatro estaría interesado en trabajar con la exintegrante de OV7 y el actor de telenovelas.

“Un importantísimo productor de teatro va a reunirse con la ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos México y el reconocido actor y conductor para ofrecerles que protagonicen una comedia romántica titulada ‘Me volví a enamorar de mi ex’”, detalló el ‘villano de los espectáculos’.

De acuerdo con el periodista, el productor se habría interesado en los artistas luego de la historia que Mariana contó dentro del reality show 24/7 sobre el romance que tuvieron en su juventud, anécdota que no fue del agrado del actor de melodramas.

Lee: Ernesto Laguardia afirma que salió en ‘El chavo del 8’ y usuarios en redes aseguran que ¡miente! VIDEO

Ernesto Laguardia regresa a la TV tras LCDLFM / IG: @ernestolaguardiaoficial

¿Qué dijo el actor Ernesto Laguardia sobre su regreso a las telenovelas tras La casa de los famosos México?

En su reciente encuentro con la prensa, Ernesto Laguardia habló sobre el auge que han tenido sus redes tras participar en La casa de los famosos México. Además de adelantar que el contenido a través de sus plataformas continuará, confirmó su regreso a las telenovelas para el siguiente año.

“Estamos dándole muy fuerte a las redes. Definitivamente, vamos a seguir divirtiendo muchísimo a mis sobrinos, pero también vamos a hacer otro tipo de contenido. Vamos a estar dándoles lo que a ustedes les gusta, se los prometo”, explicó sobre sus cuentas personales y, respecto a los melodramas, agregó:

“Entonces sí, vamos a seguir haciendo cosas muy padres. Estamos dándole muy fuerte a las redes, pero también viene una novela. Ni yo sé mucho, pero ya la siguiente semana voy a poder platicarles”. Ernesto Laguardia

Lee: Conductora de ‘Netas divinas’ revela que su amor platónico era Ernesto Laguardia, habitante LCDLFMX

¿Ernesto Laguardia es el único con trabajo tras salir de La casa de los famosos México?

Pese a que se especuló que, tras su salida de La casa de los famosos México, Ernesto Laguardia habría estallado contra la producción, la reciente declaración sobre su regreso a las telenovelas ha generado RUMORES de que es el único exhabitante con trabajo.

Aunque Mariana fue la ganadora de la cuarta temporada de LCDLFM, recientemente confesó que no ha recibido propuestas para trabajar en algún melodrama. Mientras que Gema Garoa tampoco ha dado detalles sobre su posible regreso a la pantalla chica, pese a que recientemente acudió como invitada a ‘Cuéntamelo ya!’.

Ante la intriga sobre lo que pasará con los exintegrantes del reality show, los rumores y especulaciones en redes no se han hecho esperar; mientras algunos señalan que ya hay propuesta, otros aseguran que los productores no están interesados en los famosos.

No te pierdas: ¿Sabe dónde está Adela Noriega? Ernesto Laguardia revela su supuesto paradero en ‘La casa de los famosos México’ 2026