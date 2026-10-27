Karina Torres presume camioneta que le dio Fede Vigevani en La casa de los famosos México: “esta perrísima”

Karina Torres sigue dando de qué hablar luego del final de ‘La casa de los famosos México 2026’, y no solo por sus supuestos coqueteos con actor de ‘Misión SOS’, sino porque hace unas horas dio a conocer que tenía en sus manos el lujoso regalo que le hizo Fede Vigevani. ¿Qué le dio y por qué estaba tan emocionada? Aquí te lo revelamos.

Karina Torres shows / Redes Sociales

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¿Por qué Fede Vigevani le hizo un regalo a Karina Torres?

Recordemos que el influencer uruguayo formó parte de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, sin embargo, él no entró bajo las mismas reglas que el resto de los habitantes, pues era un infiltrado que les hacía la vida imposible a todos por órdenes de la producción, sin que nadie supiera.

Al estar aparentemente, participando en igualdad de condiciones, Fede se convirtió en el primer líder de la semana, beneficio que además incluía una SUV eléctrica Leapmotor B10.

Este beneficio aunque era maravilloso, le pareció injusto al exhabitante, por lo que le solicitó a la producción ceder el premio a Karina Torres. Para Fede, la autenticidad y la historia de vida de ‘la Perdida’ fueron suficientes para decidirse a sorprender a Karina una vez llegara el tiempo.

“Por toda su historia que me contó de todas las cosas que ha atravesado y ha superado, y la verdad me pareció muy admirable. Y además también veo que hace muchos vivos en TikTok, en Instagram, en su auto, manejando. Entonces, también lo pensé todo por ahí” Fede Vigevani

Fede Vigevani el infiltrado en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

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¿Cómo se enteró Karina Torres del regalo que le iba a hacer Fede Vigevani al terminar LCDLFM?

Como se trataba de un habitante infiltrado en el reality, Fede Vigevani abandonó ‘La casa’ oficialmente el 11 de agosto de 2026, no sin antes informarle a Karina Torres que estaba encantado de haberla conocido, y que quería sorprenderla con el vehículo que él se había llevado la primera semana.

Debido a la noticia, ‘la Licenciada’ se quedó petrificada sin entender lo que estaba pasando, sin embargo, después, visiblemente conmovida le agradeció a Fede tan noble gesto, ¡un lujo de amigo!

Fede Vigevani y Karina Torres compartiendo habitación / Las estrellas

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Karina Torres estrena el regalo que le hizo Fede Vigevani

Hace algunas horas Karina Torres reveló que finalmente tiene en sus manos la camioneta eléctrica que le regaló Fede Vigevani. En una transmisión desde la agencia, ‘Apocalipto’ no pudo esconder su emoción y por supuesto agradeció al influencer y a todos los que hicieron posible dicho regalo.

“Hermanas, pues ya estoy aquí, esperen próximamente una cápsula que está de alto impacto (…) quiero agradecerle a Fede por el regalo que me hizo en ‘La casa de los famosos México’, ya me entregaron mi camioneta ¡está perrísima! ya después haré una transmisión para mostrárselas. Gracias Fede, gracias ‘LCDLFM’, gracias ‘Jefa’ por cuidármela y todos los trucos”, finalizó la influencer.

No cabe duda de que a pesar del poco tiempo que estuvo en ‘La casa de los famosos México’, Fede Vigevani fue uno de los más destacados, incluso protagonizando un breve shippeo con Brianda Deyanara, ¿los veremos juntos?