Apio Quijano arremete contra Mariana por hate de sus fans, ¿terminó su amistad? “gente mala vibra” l VIDEO

Apio Quijano siempre será recordado por haber formado parte de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, misma en la que fue miembro del mítico team Infierno, y en la que tuvo un breve shippeo con Jorge Losa.

Con dicha experiencia, el cantante tiene más que credenciales para hablar sobre Mariana, y ponerle un alto a la oleada de fans de la actriz que le están tirando hate a diestra y siniestra, por lo que Apio, ha decidido no quedarse callado y lanzar un contundente mensaje, ¿contra Mariana? Aquí te contamos.

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Mariana ganadora de LCDLFM 2026 / Redes Sociales

¿Por qué los fans de Mariana le está tirando hate a Apio Quijano?

Hace algunos días, Apio Quijano publicó el más reciente episodio de su pódcast ‘Pipiris Nights’, mismo en el que tuvo como invitada a la polémica Gema Garoa, exhabitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, y no tan cercana de Mariana.

Como era de esperarse, los seguidores de la cantante no vieron con buenos ojos dicha invitación, pues Apio Quijano ha sido amigo de Mariana desde sus inicios en sus respectivas bandas, Kabah y OV7, por lo que llenaron las redes sociales del influencer con comentarios negativos sobre dicho episodio:



“Ay no, los dos más traumados y obsesionados con Mariana”

“Este episodio no se me antoja verlo ya se de que hablará”

“Gracias por avisar, para perdérmelo”

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¿Qué les dijo Apio Quijano a los fans de Mariana?

Como era de esperarse, luego de la oleada de hate que recibió Apio Quijano en sus redes sociales, el cantante decidió ponerle un alto a la situación y en una transmisión en vivo explotó en contra de Mariana y sus seguidores, asegurando que todos aquellos que le dejan malos comentarios son cizañosos.

“Lo mío es trabajo, lo tuyo es cizaña(…) no solo es lo que logras hacer adentro de tu ‘Casa’, sino que tipo de gente es la que se vuelve seguidora tuya, y te das cuenta con base en los seguidores qué tipo de energía es la que tú jalas y qué es la que te atrae, y es una tristeza ver que Mariana tiene una cantidad de gente tan odiosa para afuera, o sea, que si no soy yo, es Gema, es Karla” Apio Quijano

¿Quién es Apio Quijano? / Redes sociales

Apio aseguró que los seguidores de Mariana lo único que hacían era dejar malos comentarios en los perfiles de sus supuestos detractores, algo que a él le molestaba muchísimo: “qué gente tan mala vibra de seguidores tiene ella, qué horror(…) lo que me enoja es que anden con bandera de puritanos cuando la neta, son una peste”

Al Parecer @soymarianaochoa Ya Mando A Sus “Bots Y Fandom” A Atacar Ahora A #Apio Y El Dia De Hoy Apio Hizo Un Live Donde Dijo Que YA ESTA HARTO DEL FANDOM DE MARIANA Y DE LA PROPIA MARIANA 😱😱 Al Parecer El Fandom De #Mariana Se Molesto de Que Apio Invitara A #Gema Al Podcast https://t.co/wzZKJI2OxF — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) October 25, 2026

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Apio Quijano, ¿prepara reclamo para Mariana? Así lo reveló

Apio Quijano aseguró que no le seguiría dando importancia a la gente de Mariana que le tiraba en sus redes sociales, porque al final del día, él sabía que esas interacciones también lo beneficiaban, sin embargo, sí dejó claro que no dejaría pasar por alto la situación y que hablaría directamente con Mariana para decirle lo que su fandom ha estado haciendo.

“Le voy a escribir a Mariana y le voy a decir ‘¿sabes qué? Tienes un fandom super tóxico, súper, súper tóxico’” Apio Quijano

A pesar del apoyo de sus fans, los detractores de la cantante no se han quedado callados, cuestionando todo lo que la ganadora de ‘LCDLFM’ hace, incluso su concierto en ‘La Maraka’, mismo por el que Mariana fue duramente criticada por presuntamente no saberse las letras de las canciones que interpretó, según usuarios.