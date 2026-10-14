¿Mariana se disculpa con Érika Zaba por hablar de OV7? Ganadora de ‘LCDLFM 2026’ dice: “Se puso el saco”

La participación de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue sumamente polémica. Además de las acusaciones de que su triunfo fue un supuesto fraude, su excompañera de OV7, Érika Zaba, se mostró molesta por las cosas que se dijeron sobre ella y la agrupación.

Incluso Zaba expresó su deseo de conversar con ella y que le ofrezca una disculpa. Mariana, muy fiel a su estilo, le lanzó una contundente respuesta a su petición. Esto fue lo que dijo.

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Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Érika Zaba, exintegrante de OV7, pide que Mariana se disculpe por sus declaraciones en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, Mariana ventiló varios secretos de OV7. Si bien no mencionó nombres directamente, para muchos fue más que obvio que hacía referencia a ciertos integrantes.

Un ejemplo de ello fue cuando mencionó que supuestamente dos excompañeras se opusieron a que ella y Lidia Ávila recibieran el pago completo de las presentaciones en las que no estuvieron por sus respectivas maternidades.

Érika no desmintió esta versión. En tanto que cuestionó a la cantante por hablar de las intimidades de otras personas dentro del reality. Considera que Mariana debió enfocarse en contar aspectos de su vida.

También comentó que ya había tenido la oportunidad de contactar a su excompañera para abordar este asunto. Indicó que espera poder reunirse en el futuro para aclarar las cosas.

“Me parece que a veces el silencio o primero arreglar las cosas sería mucho más cordial con alguien que ha sido tu hermana, o por lo menos eso lo yo haría, ¿no? Pero lo que ya no quiero yo también es hablar en público, con las cámaras, con la prensa, porque yo no quiero mandarle mensajes a ninguno de mis compañeros a través de ustedes, para nada”, sentenció.

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Érika Zaba enojada con Mariana / Redes sociales

Así respondió Mariana a las declaraciones de Érika Zaba

En un reciente encuentro con la prensa, Mariana aprovechó para abordar los reclamos de Érika Zaba. La cantante dejó ver que no se arrepiente de haber contado sus vivencias, sin importar si estas afectaban o no a otras personas.

Se escudó diciendo que jamás dijo nombres y hasta se sorprendió de que Zaba se diera por “aludida”. No obstante, dejó claro que no tiene problema en reunirse con ella en privado y limar asperezas.

“Yo nunca dije nombres, si ella se está poniendo el saco, pues adelante, pero sí tenemos un café pendiente. Yo nunca dije nombres. Que me diga de qué se puso el saco porque no sé de qué fue, ya platicaremos”. Mariana

En respuesta a todo esto, Érika señaló que toda esta polémica se les hacía “injusta” a los fans de OV7, ya que los estaba “obligando a elegir”. De igual forma, indicó que Mariana contó ciertas cosas que “no son ciertas” o que fueron “desde su perspectiva”.

¿Qué opina Érika Zaba sobre el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Se ha especulado que el primer lugar de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue “fraude”. Y es que diversos medios informaron que, presuntamente, la producción del reality pactó con la cantante para que pudiera ganar.

Hasta el momento, Zaba no ha dado su postura ante esto. Sin embargo, ha dicho que, desde su perspectiva, su excompañera quiso victimizarse al hablar mal de otros integrantes de OV7.

“Es raro, es feo, fue imprudente al contar cosas que yo no había contado, a lo mejor son cosas que yo no quería revelar porque no me gusta victimizarme”, puntualizó.

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