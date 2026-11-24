La participación de ‘doña Alegría’ en ‘La mansión VIP’ ha dado mucho de qué hablar por el contenido que ha generado desde el estreno del reality, pese a que ella misma ha expresado en varias ocasiones su deseo de abandonar la competencia.

Sin embargo, durante las últimas semanas, la mamá de Poncho de Nigris ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de personas cercanas a su hijo, quienes le han enviado mensajes a través de los superchats.

Precisamente, uno de esos mensajes que habría recibido ‘doña Alegría’ llevaría la firma de Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’. ¿Se arrepintió de no haberla incluido en el reality?

Te contamos lo que está sucediendo.

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Rosa María Noguerón / Redes sociales

¿Por qué doña Alegría aceptó entrar a ‘La mansión VIP’?

Doña Alegría mencionó que aceptó entrar a ‘La mansión VIP’ porque, en sus palabras, estaba cansada de los problemas en su casa y quería alejarse un tiempo de ese ambiente. En entrevista con ‘Sale el sol’, dijo que veía su participación como unas vacaciones para relajarse, despejarse y dejar de hacerse cargo de todo lo que ocurre en su hogar.

También comentó que necesitaba dinero para cubrir los cuidados de su esposo, pues aseguró que Poncho de Nigris ya no la mantenía económicamente desde que comenzó el proyecto de ‘Doña Alegría’.

“Porque la verdad estoy hasta la ma**e de mi casa, es un manicomio para mí; todo arreglo yo. Me voy a ir y ya no voy a saber nada de problemas. Me va a servir de vacaciones, voy a estar relajada (...) Desde que me dio el proyecto de ‘doña Alegría’, ya no me dio ni un peso, ya no me quiere mantener.” Doña Alegría

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Doña Alegría, mamá de Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Doña Alegría estaba contemplada para participar en ‘La casa de los famosos México’?

En la misma entrevista para el matutino, ‘doña Alegría’ reveló que sí estaba contemplada para participar en ‘La casa de los famosos México’, pero su ingreso se canceló debido a que se rompió un acuerdo de confidencialidad.

Según contó, todo se vino abajo después de que Poncho de Nigris revelara públicamente que ella entraría al reality. Esto habría llevado a Rosa María Noguerón a tomar la decisión de retirar la invitación y dejar fuera a ‘Doña Alegría’ del proyecto.

“Lo que pasa es que Poncho lo hizo público, le habló a él para negociar. Me dijo Rosa María: ‘Es que lo hizo público y ya no, doña Lety, a la próxima’, y le dije no, a la próxima ya no entro.” Doña Alegría

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¿Rosa María Noguerón le expresó su arrepentimiento a doña Alegría en ‘La mansión VIP’?

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales un supuesto superchat a nombre de Rosa María Noguerón, dirigido a ‘doña Alegría’, en el que aparentemente le expresa su arrepentimiento por no haberla incluido en la temporada pasada de ‘La casa de los famosos México’.

“Doña alegría, hola soy Rosa María, productora de la casa, no se por qué no la metí yo en la temporada pasada! Qué increíble la vitalidad que tiene” Supuesto superchat de Rosa María Noguerón

En el mensaje también reconoce la vitalidad que ha mostrado durante su participación en el reality. Sin embargo, no se trata de un mensaje enviado por la productora, sino de otra persona que pagó el superchat y utilizó el nombre de Rosa María para jugarle una broma a la mamá de Poncho de Nigris.

Hasta el momento, Rosa María Noguerón no ha hecho ninguna declaración pública sobre Doña Alegría ni sobre la participación que, según la versión de esta última, se canceló en ‘La casa de los famosos México’.

Por otra parte, durante su estancia en ‘La mansión VIP’, doña Alegría ha protagonizado distintas polémicas por algunos de sus comentarios, lo que ha generado críticas entre los usuarios de redes sociales.

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