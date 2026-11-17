Yetus Prime, amigo de Aldo de Nigris, llega a ‘La mansión VIP’ ¿porque está enamorado de Doña Alegría?
Yetus Prime ingresó como habitante de ‘La mansion VIP’, reality en el que coincidió con Doña Alegría, ¿están de romance?
Aldo de Nigris y Yetus Prime han sido amigos entrañables del internet, por lo que la cercanía de la familia de ambos era apenas obvia, y eso incluye por supuesto a Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Alegría, abuela de Aldo, quien desde siempre ha tenido aprecio por el amigo de su nieto.
Sin embargo, esa cercanía entre Yetus y Doña Alegría supuestamente podría indicar algo más, o al menos eso se piensa, ¿por qué dicen que el influencer está enamorado de Leticia Guajardo? Aquí te lo compartimos.
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¿Cómo se hicieron amigos Aldo de Nigris y Yetus?
Aldo de Nigris y Arturo González, mejor conocido como Yetus Prime, empezaron una amistad debido al gusto de ambos por la vida fitness. Como los dos viven en Monterrey, poco a poco empezaron a convivir hasta volverse inseparables, incluso llegando a crear el pódcast “Más allá del fierro”.
La amistad de los jóvenes también ha pasado por procesos complicados, pues en 2025 de distanciaron debido a problemas que tuvieron cuando Aldo de Nigris empezó a grabar un programa de internet llamado “Jalando fierro” con su tío, Poncho de Nigris. Afortunadamente su amistad sobrevivió a ese bache y pudieron arreglar sus diferencias.
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¿Por qué dicen que Yetus está enamorado de Doña Alegría?
Hace algunos días empezó a circular en redes sociales un clip de Doña Alegría en ‘La mansión VIP’. Mientras la abuela de Aldo platicaba con el resto de sus compañeros, de repente Bellakath aseguró que el influencer era muy guapo e incluso le preguntó a HotSpanish por qué no lo había incluido en el reality, de inmediato Leticia Guajardo interrumpió con una inesperada confesión:
“Está enamorado de mí, imagínate, que dice que le encanta que soy alma joven, que soy bien divertida, no soy como abuelita”, aseguró Doña Alegría ante el asombro del resto de los habitantes de ‘La mansión VIP’.
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¿Qué dice Yetus respecto al supuesto enamoramiento que tiene con Doña Alegría?
El supuesto crush de Yetus con la abuelita de Aldo de Nigris no es algo nuevo, pues durante un encuentro con la prensa, incluida TVNotas, el influencer fue cuestionado acerca de este tema y fiel a su estilo, el nacido en Torreón, Coahuila, aseguró que él veía a Doña Alegría como su familia.
“No, no ando con ella, no mam***, ¿o sí? No, no, ni de pe***, es como mi abuela, siempre lo he dicho, y es muy buena persona, yo la aprecio mucho”
Este lunes 16 de noviembre de 2026, Yetus ingresó a ‘La mansión VIP’ como nuevo habitante, coincidiendo con Doña Alegría, quien no ha perdido oportunidad para contar su historia de vida, como el día que recordó la muerte de su hijo Tano de Nigris.