Doña Alegría llora en ‘La mansión VIP 2’ al recordar la muerte de su hijo, Tano de Nigris: “No sabía” VIDEO

Leticia Guajardo, mejor conocida en redes sociales como ‘doña Alegría’, dejó salir su lado más emocional en ‘La mansión VIP 2’ al hablar sobre la muerte de su hijo, Antonio ‘Tano’ de Nigris, suscitada en noviembre de 2009. Te contamos cómo fue el emotivo momento.

Lee: ¿En quiebra? Doña Alegría revela el motivo por el que llegó a ‘La mansión VIP’: “No estaría aquí dando lástima”

Antonio ‘Tano’ de Nigris era un futbolista mexicano / Redes sociales

¿De qué murió Antonio ‘Tano’ de Nigris, hijo de ‘doña Alegría’ y hermano de Poncho de Nigris?

Antonio ‘Tano’ de Nigris era el hermano menor de Poncho de Nigris y una promesa del fútbol mexicano. Con tan solo 31 años, ya contaba con una gran trayectoria en el deporte, pues había estado en grandes equipos como Pumas y Monterrey. También se le llegó a ver en algunos clubes en el extranjero.

Su inesperada muerte ocurrió el 16 de noviembre de 2009. En aquel entonces, Tano se encontraba en Grecia. La causa oficial fue un paro cardíaco. Según declaró su esposa, Sonia, el atleta despertó en la madrugada con un dolor intenso en el pecho, pero el infarto ocurrió mientras estaba dormido.

Los restos de ‘Tano’ fueron trasladados a México días después para los ritos funerarios correspondientes. En tanto que el 22 de noviembre se le hizo un homenaje en el Estadio Tecnológico de Monterrey, en el que sus hermanos, Poncho y Aldo, dieron una vuelta con las cenizas de Antonio.

En múltiples ocasiones, doña Alegría ha expresado el gran dolor que siente por esta pérdida. Incluso ha llegado a dar polémicas declaraciones sobre el asunto. Y es que hasta llegó a responsabilizar a su exnuera.

“Yo no lo maté, yo lo entregué vivo y sano. Yo no tuve la culpa de que él se muriera; fueron la esposa y el doctor. A ella le valió m4dre su salud y dejó que siguiera jugando por dinero y así es, lo mató. Lo animó a que arriesgara su vida y no duró nada, mi niño, tan buen hermano”, manifestó.

No te pierdas: ‘Doña Alegría’ vuelve a exhibir a Marcela Mistral, ¡la acusa de alejarla de Poncho de Nigris!: “Me quitaste todo”

Antonio ‘Tano’ de Nigris murió el 16 de noviembre / Redes sociales

Así fue como doña Alegría recordó a Antonio ‘Tano ‘ de Nigris en ‘La mansión VIP 2’

Dentro de poco, se cumplen 18 años desde la muerte de Antonio ‘Tano’ de Nigris y ‘doña Alegría’ no pudo evitar romper en llanto durante su estancia en ‘La mansión VIP 2’ para recordarlo. Entre lágrimas, recordó que fue una de las últimas personas en enterarse del hecho, algo que le sigue doliendo hasta el día de hoy.

“Le dio un infarto fulminante y murió, bien feo. No, (murió) en su casa, ni dormido ni nada. Se levantó, que le dolía el pecho, que no sé qué, y ya, murió. Lo mandan al hospital, pero ya estaba muerto y a mí no me hablaron. Todo el mundo sabía que ya estaba muerto y yo no sabía. Fue horrible”. Doña Alegría

Algunos de los presentes no dudaron en acercarse a ella y darle un caluroso abrazo, así como unas palabras de aliento. La señora terminó su relato diciendo que “lo peor que puede pasar en la vida es que se muera un hijo”.

Por supuesto, los fans de la mujer no dudaron en solidarizarse con ella y desearle todo lo mejor en estos momentos tan complicados, resaltando que, “para una madre, la muerte de un hijo nunca se supera”.

¿Doña Alegría abandonará ‘La mansión VIP 2’?

En días pasados, doña Alegría había expresado su deseo de abandonar ‘La mansión VIP 2’. Argumentaba que “solo estaba haciendo el ridículo” y que muchos de sus compañeros no la querían.

Ante esto, el propio Poncho de Nigris dijo mediante redes sociales que iría por ella. Incluso compartió un video diciendo que ya estaba rumbo a las instalaciones del reality para recoger a su mamá.

No obstante, esto jamás se concretó y hasta comenzó a mandarle ‘Super Chats’ para decirle que la apoyaba y que “no se agüitara”. Los mensajes que le enviaba en un inicio fueron motivo de crítica, pues muchos consideraban que eran “algo extraños”.

“Si no estuviera casado con Marcela, en otra vida me casaría contigo y todo lo mío sería tuyo. ¡Te amo!”, le escribió.

Mira: La mansión VIP 2: Esposo de doña Alegría sufrió embolia previo a divorcio, dijeron que “no sobreviviría": VIDEO