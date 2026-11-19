El mundo del espectáculo sigue de luto. A menos de un día de que se confirmara la muerte de Mona Guilmáin, hermana de Juan Ferrara, la actriz Paty Navidad anuncia el deceso de su mamá, María Luisa Lara Félix, a los 74 años. Te contamos todo lo que se sabe.

No te pierdas: Paty Navidad de luto por la muerte de Bruno Navidad; lo despiden con desgarrador mensaje: “Tanto amor”

A 10 años de la muerte de su hermana, Paty Navidad enfrenta el deceso de su mamá / Mezcalent

Así anunció Paty Navidad la muerte de su mamá, María Luisa Lara Félix, a los 74 años

Hace unos momentos, Paty Navidad usó su Instagram para dar a conocer la muerte de su madre. En su post, menciona que María Luisa Lara Félix falleció este jueves 19 de noviembre. La actriz la despidió con un emotivo mensaje.

“No hay palabras que alcancen para agradecerte todo lo que dejas en mí y en toda tu familia. Hiciste una labor increíble como madre, mujer y ser humano excepcional; tu fortaleza y fe te llevaron a triunfar en todas las batallas durante muchos años de tu vida. Fuiste una guerrera implacable que nos deja lecciones de lo que es luchar inquebrantable y con la mejor actitud”, manifestó.

No mencionó las causas del deceso y se limitó a expresar la gran admiración que siempre le tuvo, así como el gran vacío que deja su pérdida.

“El vacío y dolor que nos quedan son inmensos, pero totalmente equiparables con todo el amor que nos brindaste durante tantos años. ¡Te amo y amaré por siempre, madre! Buen viaje, guerrera de Dios”. Paty Navidad

Por supuesto, los fans no dudaron en solidarizarse con ella y desearle todo lo mejor para que pueda sobrellevar su duelo. Incluso algunos colegas le escribieron palabras de aliento en estos momentos tan complicados.

Checa: Paty Navidad de luto: muere ‘la Werita consentida’ y Joe Lara, la actriz se despide con desgarrador mensaje

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de la mamá de Paty Navidad?

Hasta el momento, no se sabe qué causó la muerte de la madre de Paty Navidad. No obstante, muchos intuyen que puede estar relacionado con el cáncer que padeció hace algunos años.

En 2015, la actriz contó que su mamá había sido diagnosticada con esta enfermedad. Nunca especificó de qué tipo, pero en ese entonces señaló que ya había mejorado: “Hace 15 años se lo detectaron. Le dieron como tres meses de vida y, mira, está con nosotros”, declaró en ese momento.

Tras haber confirmado el deceso de su mamá, Navidad compartió una historia en Instagram en la que se le ve tomando la mano de su progenitora en lo que parece ser un hospital. Su publicación fue acompañada con el siguiente mensaje:

“Gracias por todo, madre. Me costó mucho soltarte, madre mía, pero ya estás descansando en manos de Dios”. Paty Navidad

Cabe mencionar que esta no es la primera pérdida familiar que enfrenta la celebridad. En 2016, informó sobre el deceso de su hermana, Itzel Navidad, tras una lucha contra el cáncer de mama.

Paty Navidad comparte foto con su mamá desde el hospital / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre Paty Navidad y su madre, María Luisa Lara Félix?

Paty Navidad siempre se mostró muy unida a su madre y hermana. Las apoyó mucho en sus respectivas batallas contra el cáncer. En el caso de su progenitora, llegó a tomarse algunas pausas en su carrera para cuidarla.

En 2023, compartió que María Luisa tenía problemas de salud y quería enfocarse en su recuperación. Así fue como lo dijo en ese entonces a través de redes sociales.

“La evolución de mi madre va mucho mejor; tenemos toda la fe de que pronto estará completamente recuperada y preparada para la siguiente cirugía, de la cual estoy segura de que, con la ayuda de Dios, también saldrá extraordinariamente bien”, indicó.

En ese momento, también agradeció el apoyo y comprensión de su público: “Gracias de corazón por sus valiosas y poderosas oraciones, las recibimos con amor y agradecimiento. Junto a la bendición de Dios y el amor de mi familia, han hecho que mi madre esté cada día más fuerte, motivada y recuperada”, puntualizó.

Te recomendamos: Paty Navidad revela su estado de salud en 2026 tras enfrentar un tumor y graves problemas de salud | VIDEO