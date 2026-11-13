¿Poncho de Nigris enamorado de ‘Doña Alegría’? Le lanza escandaloso mensaje mientras ella quiere abandonar ‘La Mansión VIP’

La participación de ‘doña Lety’ en ‘La Mansión VIP’ ha estado rodeada de polémica por las declaraciones que ha hecho sobre su familia y por pedir su salida del reality apenas a una semana de haber iniciado el programa.

Mientras tanto, su hijo, Poncho de Nigris, también se ha mantenido muy activo al mostrarle su apoyo y responder a las peticiones que su mamá ha hecho desde dentro de la mansión.

Sin embargo, fue un mensaje que el influencer le dedicó a su madre lo que provocó un revuelo en redes sociales. ¿Poncho confesó estar enamorado de su mamá? Te contamos.

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Doña Lety y Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Poncho de Nigris confesó que se casaría con su mamá, ‘Doña Alegría’, en otra vida?

Poncho de Nigris le envió un inesperado mensaje a su mamá, ‘doña Alegría’, el cual causó una ola de reacciones en las redes tras ser escuchado.

El momento ocurrió cuando ‘doña Lety’ recibió un superchat de su hijo, quien comenzó expresándole su cariño y asegurándole que la defendería de cualquier persona que la tratara mal.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la última parte del mensaje, en la que Poncho escribió: “Si no estuviera casado con Marcela, en otra vida me casaría contigo y todo lo mío sería tuyo. ¡Te amo!”

El mensaje dividió las opiniones en las redes, pues algunos usuarios cuestionaron la manera en que expresó su cariño hacia su mamá, calificándola de inapropiada y bizarra.

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ya le pasaron el súper chat todo crinchoso de poncho a doña alegría 🥴🥴🥴 #LaMansionVip2 https://t.co/5QtIggPNQw — salvatore brothers (@nextokidr4uhl) November 11, 2026

¿Por qué ‘doña Alegría’ quiere abandonar ‘La mansión VIP’?

‘Doña Alegría’ ya expresó ante las cámaras que quiere abandonar ‘La mansión VIP’, después de que protagonizara un momento incómodo con Paola Suárez, quien durante una dinámica decidió cambiarla de habitación, algo que no fue del agrado de la mamá de Poncho de Nigris.

La situación provocó que ‘doña Alegría’ expresara su desilusión por participar en el programa y reconociera que se sentía deprimida. Incluso, aseguró que se arrepentía de haber aceptado entrar, pues consideraba que había hecho el ridículo en una competencia de baile en la que quedó en último lugar.

“Yo estoy deprimida, me siento desilusionada, sinceramente me arrepiento de haber entrado” doña Lety

Con todos esos disgustos, decidió pedirle directamente a Poncho que fuera por ella para sacarla del programa.

“Oye, Poncho, mejor sácame, ya ni modo, que pierda dinero. No quiero estar ya aquí. Es que no me siento bien” doña Lety

Tras escuchar la petición de su mamá, Poncho de Nigris dijo que viajaría a Guadalajara para recogerla.

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Doña Lety Guajardo / Redes sociales

¿Por qué Poncho de Nigris decidió no sacar a ‘Doña Alegría’ de ‘La Mansión VIP’?

Después de escuchar la petición de su mamá, Poncho compartió en sus redes sociales que viajaría a Guadalajara para recogerla y hablar con HotSpanish, creador de ‘La mansión VIP’.

El influencer incluso confirmó que ya había llegado a Guadalajara y adelantó que, posiblemente, su mamá abandonaría el reality en los próximos días. Sin embargo, la mañana del 13 de noviembre, publicó un video en el que reveló que ya estaba de regreso en Monterrey, mientras que ‘doña Alegría’ continuaba dentro del programa.

Entre risas, Poncho explicó que finalmente no sacó a su mamá y que será el público quien decida cuándo debe abandonar la competencia. Además, bromeó al decir que tanto él como su familia estaban bien y que incluso estaban “descansando de ella”.

Finalmente, aseguró que en diciembre recibirán a ‘doña Lety’ en casa, pero que, mientras tanto, será el público quien tendrá que “aguantarla” dentro del reality.

“Claro que no la vamos a sacar, ustedes son que la tienen que sacar. Háganos el favor de dejarla hasta la final y poder descansar este mes. Mientras tanto, aguántenla ustedes.” Poncho de Nigris

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