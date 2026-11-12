Poncho de Nigris revela que casi se divorcia de Marcela Mistral por sus fotos íntimas filtradas: “Me valió”

Poncho de Nigris no pudo evitar que sus fotos en toalla se hicieran públicas y el escándalo terminó salpicando su matrimonio. El influencer confesó que Marcela Mistral hizo tremendo coraje y que estuvo a nada de terminar divorciado. ¿Qué le reclamó su esposa y por qué decidió no demandar?

Mira: Marcela Mistral envía mensaje a doña Alegría en ‘La mansión VIP’ ¿le reclamó? “Me dieron ganas de llorar”

Poncho de Nigris

¿Qué pasó con las fotos íntimas filtradas de Poncho de Nigris en Las Vegas?

Poncho de Nigris recordó que las fotografías íntimas que circularon en Internet fueron tomadas durante una visita a un spa del hotel Wynn, en Las Vegas. Según explicó, el episodio ocurrió aproximadamente dos años atrás, por lo que aclaró que las imágenes no eran recientes.

“Estaba en Las Vegas, en un spa en Las Vegas, y eso fue hace como dos años. O sea, no es reciente”, explicó el conductor ante los medios de comunicación.

Lo que todavía le causa desconcierto es cómo alguien consiguió fotografiarlo en un espacio donde consideraba que tenía privacidad. “¿Pues de dónde tomaron la foto si no había nadie?”

El regiomontano había manifestado públicamente su molestia cuando el material comenzó a difundirse. En aquella ocasión utilizó su cuenta de X para lanzar una advertencia contra quien estuviera detrás de la filtración: “Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró”.

Sin embargo, el tiempo pasó y su postura cambió. Durante su reciente encuentro con la prensa, Poncho decidió contar qué ocurrió después de aquella amenaza y por qué finalmente no llevó el asunto ante las autoridades.

Lee: ¿En quiebra? Doña Alegría revela el motivo por el que llegó a ‘La mansión VIP’: “no estaría aquí dando lastima”

Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Por qué Poncho de Nigris no demandó a quien filtró sus fotos íntimas?

Aunque inicialmente Poncho de Nigris aseguró que buscaría consecuencias legales por la difusión de sus fotografías desnudo, ahora reconoció que no continuó con el proceso. El influencer explicó que perdió el interés en involucrarse en demandas y trámites legales.

“No me valió. Fíjate que me dio flojera, eh, la onda de las demandas y ese rollo”, comentó cuando fue cuestionado sobre el tema.

Mira: ‘Doña Alegría’ vuelve a exhibir a Marcela Mistral, ¡la acusa de alejarla de Poncho de Nigris!: “Me quitaste todo”

Poncho de Nigris sufre filtración de fotos íntimas / Redes sociales.

¿Marcela Mistral se enojó por las fotos íntimas de Poncho de Nigris y casi se divorcian?

La filtración de las fotografías desnudo de Poncho de Nigris no solo provocó comentarios en redes sociales, también desató un fuerte reclamo en casa. El regiomontano confesó que Marcela Mistral se molestó tanto que su matrimonio estuvo a punto de terminar. “No, pues sí, ya casi me andaba divorciando”, reconoció entre risas.

Durante su encuentro con la prensa, Poncho recordó que su esposa le cuestionó la situación y le soltó: “¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres?”. El influencer contó que respondió: “Pues, pues ahí está”, al recordar el incómodo intercambio que tuvieron.

Aunque no reveló mayores detalles sobre cuánto duró el enojo de su esposa, sí reconoció que la situación puso en aprietos su relación.