La participación de Leticia Guajardo, mejor conocida como ‘doña Alegría’, en ‘La mansión VIP 2’ vuelve a dar de qué hablar. Tras insistir en que ‘la Cukis’ supuestamente sería una chica trans, ahora la tachan de “racista” por un comentario hacia Deiby Ruiz.

Su hijo, Poncho de Nigris, no dudó en salir a defenderla e incluso dejó ver que ahora sí la sacaría del reality. Te contamos qué dijo.

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Doña Alegría está siendo criticada por presunto comentario racista contra Deiby Ruiz / Redes sociales

¿Cuál fue el presunto comentario racista que doña Alegría hizo sobre Deiby Ruiz en ‘La mansión VIP 2’?

Como se sabe, Deiby Ruiz entró a ‘La mansión VIP 2’ tras la eliminación de Abel Robles, ocurrida el pasado 15 de noviembre. El resto de los participantes lo recibió relativamente bien y todo parecía estar en armonía.

No fue hasta el día siguiente que los fans detectaron que doña Alegría hizo una declaración que muchos consideraron como “racista”. Durante una plática con algunos compañeros, les comentó que una persona le dijo que “no sentía atracción por personas mayores”.

Cuando le cuestionaron de quién hablaba, la mamá de Poncho de Nigris hizo énfasis en Deiby, refiriéndose a él como “el negro ese”. Los presentes le dijeron que no podía referirse así a una persona, por lo que optó por decir “Blacky”.

Las quejas no se hicieron esperar en redes sociales y ‘HotSpanish’, creador del proyecto, tomó cartas en el asunto. El influencer decidió sancionarla por sus palabras.

“Hay cosas en las que yo tengo que ser un poco firme para que no se salga de control. Doña Alegría, usted ayer hizo unos comentarios que no podemos permitir, porque es un respeto a la raza, en la llegada de Deiby… No lo podemos dejar pasar… Hay un reglamento. Voy a hacer una encuesta en WhatsApp para ver si la gente la quiere mandar a la tabla de riesgo por los comentarios que usted hizo hacia Deiby en la cocina”. HotSpanish

Si bien la señora quiso justificarse diciendo que “no lo había hecho con mala intención”, ‘HotSpanish’ no cambió de parecer. Tras esto, ella se mostró muy molesta y volvió a amenazar con irse del show. Para sorpresa de todos, a las pocas horas se acercó a Ruiz y le pidió una disculpa sincera.

Pese a esto, los fans han pedido que doña Alegría sí entre en la “zona de riesgo”. En la encuesta realizada por ‘HotSpanish’, la gran mayoría ha votado a favor de esto.

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Hot Spanish sancionando a Doña Alegría por su r4cismo hacia Deiby. BRAVO HOT SPANISH ASÍ SE HACE👏🏻 #LaMansionVip #LaMansionVIP2 https://t.co/tetVw9CGzm — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) November 18, 2026

Poncho de Nigris habla del supuesto comentario racista que doña Alegría hizo en ‘La mansión VIP 2’

Durante la primera semana de ‘La mansión VIP 2’, Poncho de Nigris dijo que sacaría a doña Alegría del reality. Si bien al final decidió no hacerlo y hasta la ha apoyado mediante los llamados ‘Super Chats’, todo indica que ahora sí lo hará.

A través de X (antes Twitter), criticó a todos aquellos que han tachado a su madre de “racista”. Acusó a los fans de ser unos “cristalitos” y aseguró que ya estaba viajando para recoger a su madre.

“Ahora muy cristalitos muchos, aquí no es ‘La casa de los famosos’. Aquí no vengan a destruir el formato. Esto es internet y mucha gente de las nuevas generaciones entiende el cotorreo. ¿Pero el ‘moreno’ sí le puede hacer señas obscenas como chupando riatas y decirle anciana? Ojo ahí”. Poncho de Nigris

Mencionó que mantendría “actualizado” a su público y se dijo triste de que la canción que se hizo en apoyo a su mamá se estrenara justo cuando ya estuviera “fuera” del show.

“Ahí voy por ella otra vez a Guadalajara. Les prometo esta vez sí traérmela aunque no quiera. Buenas noches #LamansionVIP2 El jueves sale la rola con los Tuexi, ya ni chance de estrenarla con ella adentro… Ya estamos llegando a Guadalajara de nuevo. Ahí los mantengo informados porque al parecer si está fuerte lo que pasó. Gracias a los que apoyan siempre”, indicó.

Hasta el momento, se desconoce si realmente la mamá de Poncho abandonará el proyecto. En tanto que muchos internautas consideran que la señora ya debería irse por todas las cosas que ha dicho contra el resto de los participantes, principalmente hacia ‘la Cukis’ y Deiby Ruiz.

Poncho de Nigris defiende a su mamá / Redes sociales

¿Qué ha dicho doña Alegría de ‘la Cukis’ en ‘La mansión VIP 2’?

Desde el comienzo de ‘La mansión VIP 2’, doña Alegría ha sugerido que ‘la Cukis’ supuestamente es una chica trans, es decir, una persona que nació como hombre y con el tiempo transicionó a mujer. Si bien la joven ha negado esto, las especulaciones no han cesado.

Incluso, Poncho de Nigris llegó a sugerir lo mismo y hasta afirmó que supuestamente el verdadero nombre de la influencer era “Emmanuel”. Ante esto, la mamá de ‘Cukis’ salió a defender a su hija y afirmó que nadie tenía derecho a poner en duda su identidad de género.

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