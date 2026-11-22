Una estremecedora historia fue contada por una participante de La mansión VIP 2 (vinculada sentimentalmente con Tito Double P), quien reveló que hace algunos años fue víctima de presunto abuso durante un viaje. Lo más doloroso de esto... ¡fue su amigo!

Participante de La mansión VIP 2 anuncia que sufrió abuso / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué participante de La mansión VIP 2 reveló que fue víctima de abuso?

Se trata de la influencer Odette Orlena, una de las participantes actuales de La mansión VIP 2, cuyo relato dejó impactados a sus demás compañeros, pues mencionó que fue víctima de abuso en pleno viaje.

Lo anterior, fue relatado en una charla con Edwin Mendoza, donde narró con detalle lo ocurrido y las razones por las que decidió callar.

Esta no es la única polémica que ha acompañado a la creadora de contenido en las recientes horas, ya que hace poco también contó que consumió sustancias ilícitas, poniéndola en el centro de las críticas entre internautas.

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Odette Orlena revela que fue víctima de abuso / Redes sociales

Así fue el momento en el que la influencer Odette Orlena fue víctima de abuso

De acuerdo con lo contado por Odette Orlena, la influencer invitó a un amigo a acompañarla a Cannes, Francia, donde tenía programada una conferencia de prensa. El plan incluía continuar el viaje hacia Madrid y regresar juntos a México: “ Me acompañaba a Cannes para ir a mi conferencia y de ahí a Madrid y regresar a México. Porque me caía bien, cotorreábamos ”, indicó.

Al llegar al hotel, les asignaron una sola habitación con una cama. Por la confianza que existía entre ambos, Odette no vio inconveniente en compartir el espacio, eso sí, puso unas almohadas como barrera. El primer día “todo bien” con esa dinámica.

Horas después, tras consumir bebidas alcohólicas, Odette regresó a la habitación y se recostó en una de las camas en traje de baño. Pidió a su amigo que se bañara primero y le avisara para hacerlo ella después, pues tenían una cena con su representante y otra persona. “Yo estaba bien emocionada”, contó.

Sin embargo, afirmó que no recuerda lo que ocurrió después y que despertó en la otra cama. Cuestionó la explicación que él le dio sobre lo sucedido mientras dormía:

Me despierto en la otra cama, dijo que me quería meter a bañar, pero ¿por qué me quería meter a bañar si yo estaba dormida? Odette Orlena

Tiempo después le comentó a su amigo Justin sobre la situación, según lo contado por Odette, ese amigo se justificó diciendo que le quitó el traje de baño para meterla a bañar. Claramente, ella no recuerda que esa haya sido la razón.

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¿Quién es Odette Orlena y a qué se dedica?

Odette Orlena, de 24 años y originaria de Sonora, que además de formar parte de La mansión VIP 2, el reality producido por HotSpanish, tiene una importante carrera en redes sociales.

Empezó a crear contenido digital hace algunos años, con videos de humor y recomendaciones de moda y belleza, y hoy acumula más de dos millones de seguidores en Instagram y más de siete en TikTok.

Fuera de este reality, Manely también contó en La granja VIP que fue víctima de abuso, uno de los momentos que marcó su vida.

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