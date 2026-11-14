¿Karely abandona ‘La mansión VIP 2’? Se pelea con Odette Orlena y exhiben presunta agresión a Cukis

La participación de Karely en la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, reality digital creado por ‘HotSpanish’, ha dado mucho de qué hablar. En las últimas horas, se ha teorizado que la influencer de contenido para adultos podría abandonar el show. ¿El motivo? Una fuerte discusión con Odette Ornela y la presunta agresión contra Cukis durante la primera fiesta del reality. Te contamos lo que se sabe.

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Karely se pelea en La mansión VIP 2 / Redes sociales

La pelea entre Karely y Odette Ornela en ‘La mansión VIP 2’

Tras una fiesta que causó polémica por la borrachera de Paola Suárez, los participantes de ‘La mansión VIP 2’ despertaron durante la tarde para aliviar la resaca, comer algo y conversar un poco de lo ocurrido en el festejo.

En algún punto, comenzaron los reclamos. Y es que Karely le reclamó a Odette Ornela por su falta de higiene. Según dijo, la joven se niega a hacer el aseo de la casa. Por supuesto, esta última se defendió y afirmó que ayudaría en la limpieza después de desayunar.

Karely siguió insistiendo en que había que ordenar las instalaciones, ya que quedaron muy sucias por la fiesta de ayer. Bellatkah no dudó en involucrarse y solidarizarse con su compañera. En tanto que Odette se mostró muy molesta por la situación y dijo no entender “de qué se estaba quejando”.

“Somos un equipo, para eso estamos, para limpiar, para que se vea bien… es como si yo (dijera): ‘Ay, me voy a arreglar, después limpio’. ¿A poco te gusta estar entre la mi…? No, vayan a comer”. Karely

La tensión llegó a tal punto que Odette se retiró y la joven advirtió que la nominaría por ser una “puerca”. El conflicto no terminó aquí. Y es que Odette se metió al baño mientras Karely y Bellakath se estaban arreglando.

Estas últimas decidieron salirse, no sin antes decir que ellas ya no harían nada, pues “las bonitas no limpian”. La discusión creó mucho debate en redes sociales. Algunos creen que Karely tuvo la razón, mientras que otros consideran que simplemente está “exagerando” para “hacer show”.

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Polémica en La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Karely agredió a Cukis en ‘La mansión VIP 2’?

A la par de esto, se ha viralizado un video que comprobaría que, presuntamente, Karely agredió a Cukis durante la fiesta de ‘La mansión VIP 2’. En dicho clip, se observa a la influencer, supuestamente, jalándole el pelo a la joven.

En las imágenes, no se puede ver claramente la presunta agresión, ya que otro habitante estaba tapando la cámara. No obstante, sí se logra captar cómo Karely se le acerca por la espalda y, momentos después, a Cukis acomodándose el cabello.

Los fans aseguran que sí hubo violencia y han etiquetado a HotSpanish para que haga algo al respecto. Incluso algunos exigen que la influencer sea expulsada. Cabe mencionar que, hasta el momento, el creador del show no ha dicho nada.

En tanto que los fans han dicho que la creadora de contenido le tiene envidia a Cukis, quien últimamente ha llamado mucho la atención por su personalidad alegre y los accidentes que ha tenido en estos días.

Lo de Karely tomando del cabello a Cukis y jalándoselo?? Mas aparte que le dijo que se callara múltiples veces gritándole… 💀 #lamansionVIP2 #LaMansionVip #TeamCukis https://t.co/5zhs8TRXIO — Cukis Update (@labonitaupdate) November 14, 2026

¿Quién es el nuevo participante que sustituirá a Jorge Durán en ‘La mansión VIP 2’?

Como se sabe, Dani Flow abandonó ‘La mansión VIP 2’ a solo unas horas de haber ingresado. En su lugar, se puso a Jorge Durán, quien sorprendentemente también se salió a menos de un día de entrar. Ambos argumentaron que no podían con la presión.

Hace unos momentos, ‘HotSpanish’ presentó a Gaby Mendoza para que ocupara el lugar del cantante y del influencer. Mendoza es un creador de contenido y comediante que se ha ganado el cariño de cierta parte del público pese a las polémicas que ha protagonizado en el pasado.

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