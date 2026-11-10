La mansión VIP 2: ¡Así van las votaciones tras dos días de competencia! ¿Quiénes están en riesgo de salir?

La segunda temporada de La Mansión VIP se estrenó el pasado domingo 8 de noviembre y, apenas unas horas después, el público ha marcado una tendencia en cuanto a sus favoritos. Siendo martes, hay una enorme diferencia entre el primer y último lugar de la competencia. ¿Quiénes son?

Participantes de La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Quiénes son todos los participantes de La mansión VIP 2?

Finalmente comenzó La mansión VIP 2, y tras la abrupta salida de Dani Flow horas después de comenzar, la lista definitiva de participantes quedó conformada de la siguiente manera:



Abel Robles,

Bellakath,

Cintia Cossio,

La Cukis,

Doña Alegría,

Edwin Mendoza,

Itati López,

Jlexis,

Joao Ferrerira,

Jorjais,

Karely,

Odette Orlena,

Paolita Suárez,

Rod Contrera,

Tony Aguirre.

El propio HotSpanish reveló a los participantes que está latente la opción de que un nuevo famoso se integre al reality, para así ocupar el lugar que dejó libre Dani Flow. ¿A quién te gustaría ver?

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Así fue el estreno de La mansión VIP 2 / Redes sociales

Revelan cómo van las votaciones en la primera semana de La mansión VIP 2

Una de las diferencias de La mansión VIP con otros realities es la manera en la que se llevan a cabo los votos y cómo se muestran a la audiencia. HotSpanish contó que, al igual que la primera edición, la gente podrá ver el lugar que ocupa cada uno en la tabla.

Según sus palabras, esto es para que el público se motive y pueda votar aún más en caso de que su favorito se encuentre en peligro.

Por ende, páginas en redes como “La mansión VIP 2 Superchat tracker” comparten minuto a minuto actualizaciones sobre el lugar que ocupan las personalidades en la tabla general.

A día de hoy, la tendencia parece favorecer a Tony Aguirre y a Itati López, siendo los dos punteros de la competencia al momento, y con buena distancia respecto a los demás participantes.

En el otro extremo de la tabla están:



Edwin Mendoza,

Doña Alegría,

La Cukis,

Joao Ferreria.

Rod Contreras, y

Abel Robles.

Los dos últimos lugares han estado variando a lo largo de las horas. ¿Quién crees que sea el primer eliminado?

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Tabla votaciones La mansión VIP 2, 10 de noviembre / X:Mansión VIP Tracker

¿Cómo votar por tu favorito de La mansión VIP 2?

Los fanáticos que deseen apoyar a sus favoritos pueden entrar a la página oficial de votación de La mansión VIP 2, donde cada usuario cuenta con 10 votos sin costo. Dentro del sitio, tienen la libertad de asignarlos a un solo participante o dividirlos entre varios.

Sin embargo, esa no es la única forma de sumar de manera gratuita. La plataforma también premia a quienes ven completos los anuncios publicitarios: por cada uno que se reproduzca de inicio a fin, se acreditan cinco votos extra.

Por último, en una alternativa que sí implica un gasto, es mediante el “Super Chat de YouTube”, para que el apoyo cuente, el público debe incluir el hashtag oficial del concursante al que quiere respaldar. El reality maneja una equivalencia de un punto por cada 10 pesos mexicanos.

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