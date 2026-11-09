HotSpanish harto de los famosos de televisión, apuesta por influencers para La mansión VIP: “Arruinan los juegos”

Tras el éxito obtenido en La mansión VIP, HotSpanish, vuelve aún más fuerte con la segunda edición del reality. El productor quien responde al nombre de Roberto González reveló que en esta ocasión aventó la casa por la ventana con la inversión del talento y explicó la razón por la que no quiso meter artistas de televisión.

“Esta segunda edición creo que será diferente. Las personalidades son distintas a las de la primera temporada. No quisiera ver al público comparar con lo que ya se hizo. No les voy a negar, pero en esta ocasión me ha costado más. La gente se quedó con las expectativas muy altas. Me quebré la cabeza con estos personajes que metimos”.

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La mansión VIP 2 / Redes sociales y canva

¿Cuánto costó el casting de La mansión VIP? HotSpanish revela la fuerte inversión

El reclutamiento de personalidades no fue lo complicado, sino la elección de estos: “Este casting me costó muchísimo. Gracias a la primera temporada, más personas querían entrar. El reto fue seleccionar a los indicados. Tuve que armar el rompecabezas de personajes diferentes”.

Se sinceró al decirnos que no fue fácil conseguir al talento para esta edición.

“Sí recuperé lo invertido y estuvimos a tablas por todo lo que se metió. En esta temporada sí he invertido mucho en el casting. Para conseguir y convencer a este tipo de personalidades, tuve que soltar buen billete”. Hotspanish

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Confesó que los habitantes le salieron caros. / Redes sociales

¿Laura Bozzo iba a participar en La mansión VIP? HotSpanish confirma su ausencia

HotSpanish confesó que sí tenía contemplada a la presentadora, Laura Bozzo, pero por su estado de salud no se pudo concretar. Recordemos que la peruana fue hospitalizada de emergencia en octubre pasado por dolores abdominales. Por ello, el creador de contenido optó por no contemplar a más famosos de televisión.

“Iba a tener una personalidad de tele. Solo que lamentablemente la señora se enfermó. Me refiero a Laura (Bozzo). Ella iba a ser la única (de tele). Haré el intento en esta segunda temporada sin celebridades de televisión”. HotSpanish

La mansión VIP / Mezcalent

¿Por qué HotSpanish eligió influencers para La mansión VIP 2 y descartó a famosos de televisión?

Le preguntamos: ¿Por qué decidiste aventurarte por puro influencer?: “En ocasiones la gente de tele puede traer un cierto sector de reality que a veces arruinan los juegos. Critican todo. Es un sector muy tóxico. Hay mucho creador de contenido que no se toma a pecho las cosas; ni los participantes ni el público. Se cotorrea a gusto. Eso a la gente le gustó. Lograremos algo chingón”.

Le respondió a quienes se han quejado por no conocer a ningún habitante revelado.

“La gente ha dicho: ‘no lo conozco’, pero no por eso quiere decir que millones de personas no los conozcan. Probablemente su algoritmo sea de puro baile o cocina. La idea es que cada integrante tenga a su propio fandom. Hay que abrirse a conocer nuevas personas. Es parte de la experiencia”.

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¿Cuánto invirtió HotSpanish en La mansión VIP 2? Revela detalles de la remodelación y tecnología

A pesar de ser la cabeza del proyecto, no pierde detalle de nada: “Hubo cambios y ajustes dentro de la casa, como la decoración. El objetivo es darle un giro por completo. Quiero que, en los clips el público diga: ‘esta es la nueva temporada’. Se invirtió mucho en la remodelación. Me ausenté dos meses para ver el diseño, la pintura, los competidores y los contratos. Me encanta involucrarme en mi proyecto”.

En la temporada pasada invirtió en absolutamente todo el concepto creativo. Sin embargo, en esta se enfocó en material específico.

“Invertí más en cámaras costosas para que la casa tenga una mejor calidad. Reajustamos en algunas otras e invertimos en más micrófonos. No quiero que se nos pase ningún solo momento. También se invirtió en tecnología y colorimetria. La casa tendrá alrededor de 60 cámaras”.

¿Cómo serán las actividades semanales de La mansión VIP 2? Así se organizarán los participantes

Lunes se peleará por la comida premium o la modesta.

Martes se jugará para saber quién va al VIP o a la cárcel.

Miércoles competirán por el poder.

Jueves otra vez lucharán por el VIP y cárcel.

Viernes será reto y noche de fiesta.

Sábado el público podré votar.

Domingo de eliminación.

El creador de contenido y productor de La ansión VIP aseguró que la dinámica semanal se mantendrá prácticamente igual, aunque adelantó que el domingo habrá un ligero cambio.

Hay 15 participantes en La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Habrá alcohol ilimitado en La mansión VIP 2? HotSpanish revela nuevas medidas de seguridad

Aclaró que no habrá alcohol ilimitado todos los días para evitar mala copas. No olvidemos que, en la primera temporada, Daniel Borjas, fue expulsado por haber golpeado a Aldo Arturo luego de encontrarse bajo los efectos de la bebida.

“Muchos se quedaron con la idea de que La mansión era pura tomadera y no. Eso pasó en la última semana (de la primera edición), porque en las primeras los participantes tenían miedo a tomar. No siempre hay barra libre. A veces les doy una botella u otras dos y en pocas ocasiones, barra libre. Eso se va midiendo. Ya aumenté la seguridad por si alguien mala copea”.

Su esposa, Melissa Ríos, es quien se encarga de conseguir los utensilios para las actividades de la semana.

“Mi esposa trae una agenda llena de todo lo que comprará durante el reality. Además, me volvió a poner el diseño de la Cybertron. Lo manejo más para que la gente se tome su foto. Es publicidad (ríe)”.

La mansión VIP en crisis: ‘el Borjas’ y Aldo Arturo protagonizan pelea. / Redes sociales

¿Por qué HotSpanish demandó a Niurka Marcos? Responde a acusaciones de fraude en La mansión VIP

Sobre la demanda que interpuso en contra de Niurka Marcos, dijo: “Es un proceso que se los he dejado a los abogados. Ellos me dicen cómo va el asunto. Me habían dicho que parara esa demanda, pero siento que debo mandar una señal. Cuando hay contrato, se respeta. No está padre que con sus palabras afecte todo lo que me ha costado. Hay millones en juego y debe haber consecuencias”.

No le pareció que la Vedette arremetiera en su contra con supuestas falsas declaraciones. Tras haberse convertido en la primera eliminada de la primera edición.

“Una cosa es la libertad de expresión y es normal. Puede decir: ‘mi experiencia no me gustó’ y no pasa nada. Pero otra cosa es afirmar que hubo fraude o que había pactos. Eso no es verdad. Contamos con el número de los votos de cada participante para comprobar que no es cierto”. HotSpanish



Niurka arremete nuevamente contra HotSpanish por La mansión VIP / YT: Eden Dorantes Oficial y redes sociales

¿Quién es HotSpanish y cuáles son sus negocios fuera de La mansión VIP?