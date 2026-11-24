Cuando parecía que las alianzas ya estaban definidas dentro de La mansión VIP 2, una inesperada decisión de HotSpanish cambió por completo el rumbo del reality. La llegada de dos nuevas habitantes no solo promete más polémica, también revive historias del pasado que podrían explotar frente a las cámaras.

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¿Quiénes son las nuevas participantes de La mansión VIP 2?

La mansión VIP 2 sorprendió a sus seguidores con el ingreso de Anahí Ríos y Alejandra Gaxiola, quienes se suman oficialmente a la competencia tras la reciente eliminación de Rod Contreras.

La incorporación de ambas participantes ocurre en uno de los momentos más tensos del reality de HotSpanish, donde los habitantes ya llevan varias semanas conviviendo entre estrategias, conflictos y eliminaciones.

Las nuevas concursantes llegan con perfiles que han generado conversación en redes sociales y con historias personales que podrían convertirse en tema central dentro de la casa durante los próximos días.

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Anahí Ríos y Alejandra Gaxiola, las nuevas participantes de La Mansión VIP 2.

¿Quién es Anahí Ríos, la hija del Komander que llegó a La mansión VIP 2?

El nombre de Anahí Ríos llamó la atención desde que fue presentada como nueva integrante de La mansión VIP 2. La influencer es hija del cantante de regional mexicano el Komander, aunque ha construido su propia comunidad digital lejos de la música.

La creadora de contenido ganó popularidad gracias a TikTok, donde comparte videos relacionados con moda, viajes, estilo de vida y rutinas personales. Además, estudió gastronomía debido a su pasión por la cocina.

Sin embargo, lo que más expectativa ha generado es el reencuentro con Edwin Mendoza, participante del reality y expareja sentimental de Anahí. Muchos seguidores ya esperan saber cómo será la convivencia entre ambos dentro de la competencia.

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Anahí Ríos y Alejandra Gaxiola, las nuevas participantes de La Mansión VIP 2.

¿Por qué Alejandra Gaxiola también está dando de qué hablar en La mansión VIP 2?

Alejandra Gaxiola, conocida en redes sociales como conductora, modelo e influencer, es originaria de Tijuana, Baja California, y cuenta con una trayectoria dentro de medios de comunicación y plataformas digitales.

Su nombre ha estado presente en distintos espacios de espectáculos debido a su relación pasada con el boxeador mexicano Jaime Munguía, con quien tuvo dos hijos y con quien ha enfrentado un proceso legal relacionado con la custodia de los menores.

Anahí Ríos y Alejandra Gaxiola, las nuevas participantes de La Mansión VIP 2.

¿Qué dijo HotSpanish sobre los nuevos integrantes de La mansión VIP 2?

La llegada de nuevas caras ocurre en medio de cambios constantes dentro del reality. Desde su estreno, el programa ha registrado abandonos voluntarios, eliminaciones y sustituciones que han modificado la dinámica original.

Ante esta situación, HotSpanish lanzó una advertencia directa para todos los habitantes y dejó claro que no permitirá participantes que pasen desapercibidos dentro del formato.

HotSpanish “Depende de cómo miro que se muevan porque la realidad es que yo muebles no quiero, entonces si yo miro que en los primeros días no me están generando algo probablemente tome la decisión de que el público decida a quién sacamos. Si sí generan miraré qué pasa de aquí a la eliminación, de ustedes depende ganarse su lugar”.

Las declaraciones del creador de contenido dejaron claro que los nuevos participantes deberán generar conversación, entretenimiento y contenido si quieren mantenerse dentro de la competencia.

HotSpanish / Redes sociales

¿Dónde ver La mansión VIP 2 en vivo y quiénes siguen en competencia?

La segunda temporada de La mansión VIP 2 inició el pasado 8 de noviembre y puede seguirse las 24 horas a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

Actualmente, el reality mantiene a varias figuras del entretenimiento digital compitiendo por un premio final de 2 millones de pesos, cifra que ha elevado la intensidad de las estrategias y rivalidades.

Con la salida de Rod Contreras el pasado domingo, trece concursantes permanecían activos en la residencia antes del anuncio de las nuevas integrantes. Entre ellos figuran:



Karely

Itatí López

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Paolita Suárez

Doña Alegría

Cintia Cossio

Odette Orlena

Bellakath

Jlexis

Jorjais

La Cukis.