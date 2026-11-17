No cabe duda que ‘La mansión VIP’ es uno de los realitys más polémicos del momento, y es que HotSpanish el creador, supo elegir a las personalidades adecuadas para crear caos, desde Paola Suárez y Karely, Bellakath, y por supuesto, Doña Alegría.

Esta última es la que ha estado en el ojo del huracán, sobre todo después de que Yetus Prime, influencer y amigo cercano de su nieto, Aldo de Nigris, ingresará al polémico reality y se besara con otra de las habitantes, ¿cómo reaccionó Doña Alegría? ¡Explotó!

Doña Alegría en polémica tras “rechazar” a fans / Redes sociales

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¿De dónde conoce Doña Alegría a Yetus?

Doña Alegría y Yetus Prime no tienen ningún parentesco, sin embargo, sí son bastante cercanos pues el influencer es uno de los mejores amigos de Aldo de Nigris, nieto de Leticia Guajardo, por lo que de manera inevitable han coincidido en reuniones y demás.

Es tanta la cercanía entre las partes, que incluso ha corrido el rumor de que Yetus presuntamente estaba enamorado de Doña Alegría, aseveraciones que por cierto, el influencer ya desmintió: “No, no, ni de pe***, es como mi abuela, siempre lo he dicho, y es muy buena persona, yo la aprecio mucho”, mencionó.

¿Será que Elaine Haro provocará la enemistad de Aldo de Nigris y Yetus? / Foto: Redes sociales

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¿Por qué Doña Alegría se enfureció con Yetus tras su llegada a ‘La mansión VIP’?

Aunque todos pensaban que ambos iban a conectar de inmediato debido a su cercanía, las cosas cambiaron cuando el influencer empezó a hacer de las suyas, pues en la bienvenida que le hicieron en el jacuzzi, Yetus se besó apasionadamente con Cinthia Cosío.

Al darse cuenta de eso, Doña Alegría se indignó y aseguró que las mujeres del reality estaban desesperadas por hombre fáciles como Yetus: “ya no eres nada mío ¿eh? Se acabó, yo nada más quiero a ellos dos”.

“Has caído bajísimo en dos horas que entraste, ella niño fresa millonario no sirve para nada, es una vibra muy corriente, ¡qué corriente! ¡Qué asco! Naco” Doña Alegría

Ante los dichos de Doña Alegría, Yetus le contestó que él era un buen niño, y sin más ignoró los dichos de la abuelita de su mejor amigo, pues él solo se estaba divirtiendo.

Doña alegría está enojadísima con Yetus porque se besó con Cinthia. Doña Alegría: “Son de OF” “Están desesperadas” “Ya no eres nada mío, se acabó” “Has caído bajísimo en dos horas que entraste” “Que corriente, que asco. Naco”🥶 #LaMansionVip #LaMansionVIP2 https://t.co/BTNyAmWfCh — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) November 17, 2026

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¿Por qué Yetus Prime llegó a ‘La mansión VIP’?

Aunque desde el principio del proyecto Yetus estaba considerado para formar parte de ‘La mansión VIP’, la inesperada muerte de su padre provocó que no se concretara su participación, sin embargo, este lunes 16 de noviembre de 2026 el creador de contenido ingresó al reality para cubrir algunos de lo lugares que quedaron vacíos tras la salida inesperada de algunos concursantes.

La llegada de Yetus sin duda servirá para que Leticia Guajardo deje de pensar en irse del reality, pues incluso hace algunos días HotSpanish le pidió a Doña Alegría que no se comportara como Niurka en la primera temporada de ‘La mansión VIP’.