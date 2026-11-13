La mansión VIP 2: Esposo de doña Alegría sufrió embolia previo a divorcio, dijeron que “no sobreviviría": VIDEO

La participación de doña Alegría en La mansión VIP 2 ha sido polémica desde el día uno. Además de que se ha manejado su posible salida del reality, ahora se ha revelado que el esposo de ella sufrió una embolia previo a firmar los papeles de divorcio de ambos. ¿Qué pasó exactamente?

Doña Alegría y su paso por La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Doña Alegría abandonará La mansión VIP 2 en las próximas horas?

Esta fue una de las preguntas que más se hicieron internautas, pues doña Alegría mostró su interés en abandonar La mansión VIP 2, tras un conflicto que surgió al interior del reality.

El problema con doña Lety estalló cuando Paola Suárez, dentro de una dinámica del programa, cambió de habitación a Itati y a la mamá de Poncho. Esto bastó para que doña Alegría expresara su molestia y calificara la situación como una “falta de respeto”.

Lejos de calmarse, durante la noche continuó mostrándose seria ante las cámaras, asegurando que todos los participantes “se rieron de ella” y pidiéndole a Poncho que fuera a recogerla cuanto antes.

Como si fuera poco, incluso bromeó sobre la supuesta multa que tendría que pagar por abandonar el programa, comentando que para eso existen las tarjetas de crédito.

Ya entrada la madrugada, Poncho confirmó que estaba en camino para sacar a doña Alegría del reality:

Se salieron con la suya, mañana voy por ella. Se acabó la aventura de #LaMansiónVIP2 gracias por su cariño. Poncho de Nigris

Sin embargo, aunque la audiencia esperaba la salida de doña Lety el jueves 12, esto NO sucedió. ¿Se irá el fin de semana?

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Doña Alegría quiso abandonar La mansión VIP 2 por “faltas de respeto” / Captura de pantalla

¿Esposo de doña Alegría sufrió una embolia recientemente?

Doña Alegría no se ha cansado de revelar algunos secretos de la familia De Nigris, desde su relación con Marcela Mistral, hasta las pretendientes que ha tenido su nieto Aldo Támez de Nigris.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue una historia acerca de su esposo, de quien supuestamente se iba a divorciar, pero que una embolia terminó por detener dicho procedimiento:

Ya estábamos por divorciarnos y le dio la embolia al siguiente día. No firmamos, me dijeron ‘ya no va a sobrevivir’ y sobrevivió. Y está vivo todavía. Yo me quedé como pend*j*. Doña Alegría

Sin ahondar en más detalles, dejó una nueva historia que muchos desconocían, y esperan que siga contando más de su familia. ¿Qué secretos revelará?

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Dona alegría sobre su esposo: “Ya estábamos por divorciarnos y le dio la embolia al siguiente día y no firmamos. Me dijeron ‘ya no va a sobrevivir’ y está vivo todavía. Y ahí me quedé cómo pndeja” ALM 🤯#LaMansionVIP2 #LaMansionVip https://t.co/JycdP0PV6I — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) November 13, 2026

¿Por qué Doña Alegría aceptó participar en La mansión VIP 2?

El cantante de regional mexicano Tony Aguirre se acercó a una cámara para comentar que había oído que, en algún momento, doña Alegría dijo que una pensión de 6 mil pesos no alcanzaba para nada. No esperaba que la mamá de Poncho de Nigris lo interrumpiera para aclarar que, si contara con los recursos, definitivamente no estaría encerrada en La mansión VIP 2:

Si tuviera dinero no estuviera aquí dando lástima. Caminando chueca, jugando y perdiendo. Doña Alegría

Previo a su entrada al reality de HotSpanish, doña Alegría contó que su estancia en el encierro le serviría para tomar un respiro de sus responsabilidades como ama de casa y emprendedora, además de ganar dinero. Según explicó, Poncho de Nigris ya no le brinda apoyo económico y ella necesita fondos para costear la atención de su esposo:

Desde que me dio el proyecto de ‘doña Alegría’, ya no me dio ni un peso, ya no me quiere mantener. Doña Alegría

Poncho de Nigris aseguró hace unas horas que NO sacará a doña Alegría de La mansión VIP 2. ¿Hasta cuándo durará?

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