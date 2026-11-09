Doña Alegría confirma que Aldo de Nigris entrará a La mansión VIP 2, ¿para sustituir a Dani Flow?

No han pasado ni 24 horas desde su estreno y la segunda temporada de ‘La mansión VIP’ ya ha dado demasiado de qué hablar. Uno de los hechos más comentados fue la repentina salida de Dani Flow. El reggaetonero solo soportó unas cuantas horas de encierro.

Mucho se ha dicho sobre quién podría sustituirlo. El nombre más sonado es Aldo de Nigris, principalmente después de que Leticia Guajardo, mejor conocida como ‘doña Alegría’, puso sobre la mesa su posible ingreso. Te contamos lo que se sabe.

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Doña Alegría está en La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Por qué Dani Flow abandonó ‘La mansión VIP 2’?

Durante la noche del pasado 8 de noviembre, se estrenó la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, reality digital creado por ‘HotSpanish’. Previamente, se habían anunciado algunos participantes, por lo que muchos estaban a la espera de saber el resto de los famosos que estarían en el proyecto.

Una de las sorpresas fue justamente Dani Flow, quien entró junto a Bellakath. Desde el principio, su comportamiento llamó la atención. Y es que el cantante se apartó de todos en cuanto pudo y se fue a acostar.

Horas después, manifestó que no le gustaba estar encerrado y que saldría del proyecto. Se disculpó con sus fanáticos y les deseó todo lo mejor al resto de sus ahora excompañeros.

“Este no soy yo, ¿ok? Esto no me representa. O sea, esta cara que están viendo de mí no me representa y, pues nada, simplemente no aguanté. No me juzguen de más, por favor. Sé que todos están rompiendo… Lo único en lo que pensé es en venir a aclarar cosas y que se viera una imagen distinta de mí, pero, no sé, ya es demasiado. Reírme de cosas que no me dan risa, sobreactuar…Me siento súper incómodo. Les deseo mucho éxito a mis compañeros”. Dani Flow

Si bien reconoció sentirse “avergonzado” con ‘HotSpanis’ por haberle “fallado”, reiteró que el show no era lo que esperaba y por ello mejor se salía. Hasta ahora, ni el reggaetonero ni el creador de contenido se han pronunciado ante esta situación.

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Dani Flow salió de La Mansión VIP 2 / Redes sociales

Se confirma que Aldo de Nigris podría entrar a ‘La mansión VIP 2’

Debido a la falta de explicaciones, se ha especulado mucho sobre lo que pasará tras la salida de Dani Flow de ‘La mansión VIP 2’. Hay algunos que han teorizado que realmente todo fue parte de un plan para meter a alguien más de “sorpresa”.

Hay otros que han recordado que, durante la primera edición, Kim Shantal entró para sustituir a Bruno, el novio de Niurka, quien abandonó el proyecto después de saber que la cubana era la primera eliminada de la temporada.

Luego de que Dani se saliera del show, doña Alegría mencionó que, aparentemente, Aldo de Nigris podría entrar al reality en la tercera semana.

Doña Alegría “Mi nieto va a entrar una semana. Ahorita no, yo creo que en la tercera”.

Lo que llamó la atención es que la “silenciaran” luego de haber dado esta información, lo que para muchos fue señal de que sí es verdad. Hasta el momento, se desconoce de forma oficial qué tan verídica es esta información.

No obstante, muchos mencionaron que, semanas previas, el propio Aldo había mostrado su deseo de entrar al show. “Tal vez le tomaron la palabra” es algo que muchos han supuesto en las últimas horas. Sin embargo, no hay nada confirmado hasta el momento.

¿Quiénes son los participantes de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’?

Como se mencionó anteriormente, ‘La mansión VIP’ es un reality digital creado por ‘HotSpanish’. Desde que se lanzó la primera temporada hace algunos meses, el propio creador de contenido ha dicho que es muy diferente a otros formatos 24/7.

Si bien los participantes serán monitoreados todo el tiempo, señaló que el proyecto solo durará un mes y que el público podrá votar por su favorito mediante los llamados ‘Superchats’ de YouTube. El premio final es de dos millones de pesos.

Los participantes de la segunda temporada son:

Karely

Itatí López

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Paolita Suárez

Doña Alegría (Leticia Guajardo)

Cintia Cossio

Rod Contreras

Bellakath

Abel Robles

Cukis

Jlexispr

Odette Orlena

Dany Flow (abandonó la competencia)

Jorjais

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