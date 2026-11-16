Lo que comenzó como un emotivo recuerdo para Antonio “Toño” de Nigris en La mansión VIP 2 tomó un giro inesperado. Entre lágrimas por el aniversario luctuoso del exfutbolista, Doña Alegría habló de la viuda de su hijo y revivió una polémica que, casi dos décadas después, sigue generando debate.

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Él era Toño de Nigris / Captura de pantalla

¿Qué dijo Doña Alegría sobre Sonia Guerra, viuda de Toño de Nigris?

Durante una dinámica especial en La mansión VIP 2, la producción rindió homenaje a Antonio de Nigris en el aniversario de su fallecimiento. El momento conmovió a Doña Alegría, quien recordó a su hijo frente a los demás participantes.

La madre del exfutbolista aseguró que, tras la muerte de Toño de Nigris, surgieron conflictos relacionados con los bienes y ahorros que dejó el deportista. Según su versión, la familia no recibió parte del patrimonio que él construyó durante su carrera.

Al recordar aquella etapa, declaró: “Aldo dijo: ‘Mamá, estaba jugando’, le digo: ‘no te preocupes’. Vamos con el juez y el abogado mío se había vendido, al viejo le dio 50 mil. A juez le dio 100 mil a todos, en lugar de repartir el dinero de mi hijo que jaló tanto no nos dio nada, nada de nada en cinco años. Se murió Toño de casado, todo lo que ahorró, todo lo que hizo no nos dio nada, ni un reloj de oro a nadie”.

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¿La viuda de Toño de Nigris se quedó con la herencia? Esto respondió Doña Alegría

Durante la conversación, uno de los participantes le preguntó directamente si la esposa del exjugador había conservado todos los bienes tras su fallecimiento.

Sin rodeos, Doña Alegría respondió: “Se quedó con todo”, una declaración que inmediatamente provocó reacciones entre quienes la escuchaban dentro del reality.

Más adelante, la madre de Toño de Nigris insistió en que su hijo se había casado bajo un régimen de separación de bienes. Sobre ello comentó: “Se casaron por bienes separados. Pero así es la vida. Nadie sabe para quién trabajas, por eso que se fijen bien que no los quieran por dinero, porque este ya era futbolista, eso es lo malo”.

Las declaraciones reavivaron una controversia familiar que ha sido tema de conversación durante años y que ha provocado diferencias públicas entre distintos integrantes de la familia De Nigris.

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¿Quién fue Sonia Guerra y qué relación tuvo con Toño de Nigris?

Sonia Guerra fue la esposa de Antonio de Nigris y lo acompañó durante buena parte de su carrera profesional como futbolista internacional.

La pareja formó una familia y tuvo una hija. Juntos vivieron en distintos países debido a los compromisos deportivos del delantero mexicano, quien jugó en ligas de España, Colombia, Brasil, Turquía y Grecia.

Tras la inesperada muerte del deportista en 2009, Sonia Guerra quedó al frente de su hogar y, desde entonces, ha mantenido una relación distante con algunos integrantes de la familia De Nigris, especialmente después de las declaraciones públicas que surgieron en años posteriores.

Sonia Guerra y Toño de Nigris

¿De qué murió Toño de Nigris? La tragedia que conmocionó al futbol mexicano

Antonio “Toño” de Nigris falleció el 15 de noviembre de 2009 cuando tenía apenas 31 años y militaba en el club AE Larisa de Grecia.

De acuerdo con los reportes médicos difundidos entonces, el exseleccionado nacional sufrió un paro cardíaco relacionado con una malformación cardíaca congénita que había sido detectada previamente.

La madrugada de su fallecimiento presentó fuertes dolores en el pecho. Su esposa solicitó ayuda médica de emergencia, pero el futbolista murió antes de poder superar la crisis.

Su partida causó conmoción en el futbol mexicano debido a su juventud y al gran momento profesional que atravesaba en el extranjero.