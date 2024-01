Mamá de Poncho de Nigris acusa a su exnuera de haberle quitado la vida a Toño de Nigris: “Prefirió el dinero”

A casi 15 años de la muerte del futbolista Toño de Nigris, hermano de Poncho de Nigris, su mamá, doña Leticia Guajardo, hace una fuerte confesión.

En medio de la pelea que tiene actualmente con Poncho de Nigris, quien la acusa de tener siempre problemas con sus nueras, doña Lety no se guardó lo que piensa acerca de la muerte de su hijo Toño en 2009.

A través de TikTok, Leticia Guajardo acusó a su exnuera, Sonia Guerra, de ser la presunta culpable por el fallecimiento de su hijo.

La señora se dijo impresionada por las palabras de Poncho acerca de que es una mala madre e intolerante por no haber tratado bien a sus nueras, siendo que actualmente tiene una pelea con Marcela Mistral, la esposa de Poncho. Además, el exintegrante de “La casa de los famosos” dijo que en especial en el caso de su hermano Toño, su mamá nunca trató bien a Sonia, su viuda.

En este tenor, doña Lety dijo: “Yo no lo maté, yo lo entregué vivo y sano. Yo no tuve la culpa de que él se muriera, fue la esposa y el doctor. A ella le valió m4dre su salud y dejó que siguiera jugando por dinero y así es, lo mató. Lo animó a que arriesgara su vida y no duró nada mi niño, tan buen hermano”, expuso.

Las palabras de la mamá de Poncho generaron gran controversia en redes, algunos lamentaron que la señora considere que su exnuera influyó en la muerte de su hijo al “no cuidarlo”.

¿Quién fue Toño de Nigris?

Antonio de Nigris fue un futbolista mexicano. Destacó como jugador del club Monterrey de 1999 al 2002. Tras su paso por este equipo, estuvo en el club América y poco después saltó a la liga española.

Su carrera fue prominente pero se vio interrumpida inesperadamente por su muerte en Grecia al sufrir un paro cardiaco que según reportaron se originó por una malformación genética en su corazón. En aquel país jugaba y desarrollaba su pasión luego de haber sido parte de equipos de Brasil y Turquía.

