Mamá de Poncho de Nigris explota contra él y amenaza con demandarlo por difamación: “De mí ya no hables”

Hace unos días, Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, arremetió contra la familia de su hijo por, presuntamente, no apoyarla en la difícil depresión con la que está lidiando por la enfermedad de su esposo.

Mediante un video para redes sociales, Leticia lamentó que ninguno de sus nietos la contactara o visitara durante Año nuevo. Esto sin importar la complicada situación de su pareja, quien recientemente sufrió una embolia arterial.

La mamá del famoso influencer aseguró que sus nietos, hijos de Poncho, se han vuelto personas “mediocres” y “egoístas”, a quienes solo les importan los bienes materiales.

Eso no es todo, Guajardo también despotricó contra Marcela Mistral, esposa de su hijo. A palabras suyas, la influencer es una mujer “loca” que la trató mal y hasta le llegó a patear una maleta. Esto, según ella, habría ocurrido cuando viajaron a CDMX para apoyar a Poncho durante su estancia en La casa de los famosos México.

Poncho de Nigris se lanza contra su mamá

Como era natural, estas declaraciones llegaron a oídos de Poncho, quien no dudó en responder a las fuertes palabras de su propia madre.

De Nigris aseguró que su mamá es una persona que solo busca hablar mal de otras personas para llamar la atención.

“Se tira con todos y ahora la quiso agarrar con Marcela. Le dije: Ya no son ellas. Eres tú la que te metes en ped0s con todos”. Poncho de Nigris

¡La polémica no paró! Desde que el exintegrante de La casa de los famosos México se lanzó contra su madre, ella no ha parado de dar declaraciones en contra de la celebridad. Incluso, defendió su postura y en entrevista con De primera mano, la señora dejó claro que Marcela es la culpable de la ruptura entre ella y su hijo.

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, demandaría al regiomontano

Ahora, Leticia no cesa en la contundente pelea contra Poncho y, mediante sus redes sociales, puntualizó la posibilidad de demandar a su hijo por difamación.

Leticia Guajardo “Qué vergüenza que gente externa te esté dando el amor y cariño que Poncho no me quiere dar, y Dios que te bendiga Poncho, pero estabas muy bien en La Casa de los Famosos con esos pensamientos y nada más saliste y cambiaste totalmente qué barbaridad, no sé qué te pasó”

Agregó: “Pero de mí ya no hables. De mí ya te callas, ya estuvo bueno. Ya te callas la boca. De mí no me faltes al respeto... Y si sigues hablando, te voy a demandar, porque ya basta de mentiras. A mí me respetas ya estuvo bueno... Que me estés difamando, no sabía yo lo que había dicho de mí y que Dios lo bendiga”.

Eso no es todo, Lety no se quedó con las ganas y volvió a arremeter en contra de Marcela Mistral, madre de sus nietos. ¡La volvió a llamar loca!

“Son los tiempos de Dios, él lo quiere, así que le vaya superbién haciendo sus inventos. Difamando a su mamá, imaginen que yo fuera una pr0st1tut4 (...) No soy nada y no te valoran. No entiendo qué puedo hacer para que me valoren, para que este niño me valore”, externó.

Al momento, Poncho de Nigris y Marcela Mistral no se han pronunciado a las fuertes declaraciones de Lety. ¿Hará algo con respecto a esta situación?

