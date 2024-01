Poncho de Nigris arremete contra su madre por criticar a su familia: “Nadie la aguanta”

Hace unos días, Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, arremetió contra la familia de su hijo por, presuntamente, no apoyarla en la difícil depresión con la que está lidiando por la enfermedad de su esposo.

Mediante un video para redes sociales, Leticia lamentó que ninguno de sus nietos la contactara o visitara durante Año nuevo, sin importar la complicada situación de su pareja, quien recientemente sufrió una embolia arterial.

Incluso, aseguró que los hijos de Poncho se han vuelto personas “mediocres” y “egoístas”, a quienes solo les importan los bienes materiales.

“Ando depre por todo, ni un nieto, ni Alex, ni Aldito, ni Andrea se tomó el tiempo de saludarme. A mí, ni a nadie. Ni siquiera se acordaron de nosotros. ¿Les hice mucho daño que los hice ser egoístas, unos mediocres, unos perfectos materialistas?” Leticia Guajardo

En otro clip, Guajardo también despotricó contra Marcela Mistral, esposa de su hijo. A palabras suyas, la influencer es una mujer “loca” que la trató mal y hasta le llegó a patear una maleta cuando viajaron a CDMX para apoyar a Poncho durante su estancia en La casa de los famosos México.

“Se puso bien loca conmigo. Yo iba a salir en todo (encuentro con los medios) y me dijo: ‘Yo tengo que salir en todo porque soy la esposa’ y se puso loca. Hasta me pateó la maleta y no me ayudo a cargarla”, dijo.

Esta serie de declaraciones provocó el enojo de Poncho de Nigris, quien hace poco aseguró que todos, incluido él, se alejaron de su mamá debido a que es una persona “tóxica”.

Poncho de Nigris estalló ante las declaraciones de su mamá / Instagram: @ponchodenigris

Poncho de Nigris arremete contra su mamá

Durante una reciente transmisión en vivo, Poncho de Nigris aseguró que su mamá es una persona que solo busca hablar mal de otras personas para llamar la atención: “Se tira con todos y ahora la quiso agarrar con Marcela. Le dije: ‘Ya no son ellas. Eres tú la que te metes en ped0s con todos’”, manifestó.

Según el exparticipante de MasterChef Celebrity, nadie “aguanta” la actitud “tóxica” de su madre y por ello, tomó la decisión de cortar toda relación, principalmente, para salvaguardar su salud mental.

“A mí ya no me da risa. Al principio llamaba la atención de esa manera. Hacía comentarios. Hablaba y decía. Ahorita ya no me da risa. Ahora resulta que está abandonada, que porque nadie la iba a ver, pero es que nadie la aguanta” Poncho de Nigris

Leticia Guajardo se defiende

Poco después de lo dicho por su hijo, Leticia Guajardo señaló sentirse sumamente decepcionada de que el actor la haga “ver mal” frente a sus fanáticos, y le recordó que ella será la única mujer que estará para él por siempre.

“Eres el más tóxico del mundo, porque hablas mal de tu mamá. Yo sé que te encanta hacer eso para llamar la atención, pero presionas mucho para reventar todo. Con escucharlo, ya me dio coraje para levantarme de esta depresión”, indicó la madre de Poncho.

Hasta el momento, Poncho no ha respondido a las nuevas declaraciones de su madre. Sin embargo, se sabe que ambos han tenido una relación difícil en los últimos años.

