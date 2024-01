Marcela Mistral estrena nuevo look para darle la bienvenida al 2024

Marcela Mistral ha vuelto a ser el foco de atención en las redes sociales tras revelar su cambio de imagen para recibir el Año Nuevo 2024.

La transformación no ha pasado desapercibida y desencadenó una ola de opiniones encontradas entre sus seguidores.

La influencer y esposa de Poncho de Nigris, decidió hacer un cambio de look para darle la bienvenida al 2024,pero en esta ocasión, además de halagos, recibió críticas pues no todos quedaron satisfechos con transformación.

Fue a través de su cuenta de Instagram, en la que Marcela Mistral presentó su nueva imagen. En ella, cambió su clásica cabellera rubia y apostó por color castaño cenizo con un fleco.

Marcela Mistral recibe ola de críticas tras presumir su nuevo look

El video que publicó Marcela Mistral está acompañado de un mensaje contundente: “Esa es la actitud hoy y siempre”. En el clip la podemos ver sonriente con el cabello muy diferentey ha recibido comentarios como:

“No es hate, pero creo que el fleco no te favoreció mucho, y el color te aumento años, tu look anterior te favorecía más”, “Parece peluca, tan guapa que te ves de rubia”, “Te pareces a Moni Vidente”, “No me gustó. Te ves mas grande y el fleco no te queda”.

En contraste, otros salieron en defensa de Marcela y las críticas que recibió: “Los comentarios negativos dicen más de esas personas que de ella. Dejen de criticar el físico ajeno, ya aburren con lo mismo. Superen su negatividad innecesaria”.

Marcela habló acerca de la estrategia de las mujeres dentro de LCDLFM. / Instagram: @zamora.photostudio

Marcela Mistral reacciona los ataques

Pese a la controversia generada en sus redes sociales, Marcela Mistral no ha emitido ningún comentario al respecto.

Sin embargo, compartió una historia en Instagram con una frase motivacional la cual posiblemente en respuesta a la avalancha de críticas: “Oye, eres genial a tu manera. No permitas que nadie te haga sentir mal; eres impecable a tu manera”, se lee en la historia de Marcela.

La tranquila respuesta de Mistral sugiere una actitud positiva ante las críticas, optando por enfocarse en el amor propio y el empoderamiento. Hasta el momento, la influencer no ha ofrecido más comentarios sobre la polémica.

