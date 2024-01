Dani Flow se disculpa públicamente tras minimizar el movimiento feminista: “Soy ignorante”

En los últimos días, Daniel Balladares, mejor conocido en la industria musical como Dani Flow, ha sido sumamente criticado por apoyar al youtuber Rix, quien en 2021 enfrentó una denuncia por haber abusado de Nath Campos.

Recordemos que Campos inició un proceso legal en contra del creador de contenido por haberla tocado sin su consentimiento. En aquel entonces, Rix aceptó su culpa y fue condenado a tres años de prisión, pero obtuvo libertad condicional tras haber indemnizado económicamente a la joven.

A través de una entrevista hace más de un año, el cantante originario de Irapuato, Guanajuato, no solo minimizó la denuncia de la influencer, sino que también reprobó las marchas que realizan las feministas.

Maryfer Centeno analiza a Dani Flow / Instagram

Dani Flow y la polémica rima que lo convirtió en objeto de críticas

Además de toda esta polémica, en redes sociales, usuarios revivieron una pelea amateur de freestyle donde Dani cantó una polémica rima que hizo hace varios años, la cual alude al 4bus0 a menores.

Lo anterior fue contundentemente reprobado por usuarios en redes sociales, ya que le recordaron al famoso que él tiene una hija y no le gustaría que alguien se refiera así en un futuro.

Dani Flow pide disculpas públicas

Como era natural, la controversia en redes sigue sin cesar, por lo que Flow volvió a romper el silencio y expresó sus más sinceras disculpas por sus palabras. Aseguró que la rima está sacada de contexto, aunque admitió que fue irresponsable al abordar un tema tan delicado, por lo que calificó esta acción como “imprudente”.

“Hago este video para ofrecer una sincera disculpa por algunos de los comentarios que he realizado y aclarar una situación puntual”, comenzó.

Agregó: “El 4bus0 s3xu4l no es broma. Esa línea no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados. No se tocan y esa es mi posición final y oficial sobre el tema”.

Por su parte, el intérprete de Otro show retomó el tema de sus polémicas declaraciones en cuanto al movimiento feminista y se señaló como una persona “ignorante en el tema”, por lo que se comprometió a demostrar sus valores como persona.

“No debí haber hablado al respecto, sino buscar informarme más; lo cual haré en pro de mi persona y mi familia. Para que no quede duda, desde siempre apoyo a toda persona que busque igualdad de derechos”. Dani Flow

Así lo dijo Dani Flow:

Esta publicación generó opiniones divididas, dado que hubo quienes destacaron que es un ser humano que comete errores. No obstante, hubo quienes subrayaron que el tema de los niños no es un juego.

“Las personas que conocen realmente a Dani saben que no es para nada como los medios quieren mostrarlo. Es un chico tranquilo y sobre todo un gran padre, así que ya dejen de querer meter cosas donde no las hay”, “Esos temas ni para bromas, ni para freestyle, ni para punch lines.”, “Ah, pero en Twitter aseguraba que le “valía v3rg…” que lo funaran.”, “Como quiera nos encanta tu música alv lo que digaaaan auuu”, fueron algunos comentarios.

¿Será el fin de Dani Flow?