Dani Flow responde a las críticas por defender a Rix y hablar mal del feminismo: “Que me cancelen”

En los últimos días, Daniel Balladares, mejor conocido en la industria musical como Dani Flow, ha sido sumamente criticado por apoyar al youtuber Rix, quien en 2021 enfrentó una denuncia por haber abusado de Nath Campos.

Recordemos que Campos inició un proceso legal en contra del creador de contenido por haberla tocado sin su consentimiento. En aquel entonces, Rix aceptó su culpa y fue condenado a tres años de prisión, pero obtuvo libertad condicional tras haber indemnizado económicamente a la joven.

A través de una entrevista hace más de un año, el cantante originario de Irapuato, Guanajuato, no solo minimizó la denuncia de la influencer, sino que también reprobó las marchas que realizan las feministas.

pic.twitter.com/1tKIl5aKXg — padrino alivianese conun pan xfa no he comido (@oyetraicionera) January 6, 2024

Te podría interesar: Dani Flow es cancelado en redes sociales por criticar a Nath Campos y al feminismo

“La morra esa no vale ver**, la morra esa. Eso qué, o sea, hay fotos de la morra con ese vato después de que pasó eso, según, en el Azteca. Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar sus pend3j#s en la calle. Las dos. Esas ni rucas se deberían llamar” Dani Flow

Si bien las declaraciones no son recientes, el intérprete de Reggaeton champagne ha enfrentado una fuerte ola de comentarios negativos en redes sociales. Incluso, se han hecho peticiones para que el público deje de reproducir su música.

En medio de toda esta polémica, Dani Flow subió un video en el que explica sus declaraciones y deja en claro que, sin importar los señalamientos, seguirá siendo amigo de Rix.

Dani Flow se defiende de las críticas / Redes sociales

Esto es lo que dijo Dani Flow sobre Rix

A palabras del artista mexicano, no hubo “pruebas concretas” en contra de Ricardo, mejor conocido como Rix, por lo que no considera tener un amigo “abusador”, como mucha gente le ha dicho en los últimos días.

“Así como tú crees que pasó, yo creo que no pasó y es como si yo te juzgara por pensar que sí pasó cuando no hay pruebas. Entonces, como tú confías en un lado, yo confío en otro. Yo no creo que sea un vio.... Si fuera uno, jamás lo tomaría como amigo a esa persona” Dani Flow

Mira: Video: ¡En exclusiva! Entrevista con Antonio Pérez Garibay, el padre de Sergio “Checo” Pérez

Dani Flow y su opinión sobre el feminismo

Tras reafirmar que su amistad con el influencer continuará sin importar nada, le pidió una disculpa al movimiento feminista. Incluso, reconoció que no sabe del tema y le gustaría aprender más en un futuro.

Si bien se dijo a favor de la igualdad de género, resaltó que muchas mujeres usan al feminismo como una herramienta para “destruir” a un hombre.

“A mí me gustaría que la voz de mi hija se escuchara y no lo que hace una delincuente, pero siempre he estado a favor del feminismo. No sé ni siquiera cómo se llama porque hay una ignorancia en mí, pero definitivamente estoy en contra de las rucas que destruyen cosas de otros hombres y mujeres que no tienen la culpa de nada”, expresó.

Para finalizar, afirmó que sus disculpas son sinceras y está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus palabras: “Yo prefiero que me cancelen y estar tranquilo de haber dicho lo que creía en el momento y lo sigo creyendo. Jamás voy a dejar de ser yo para agradarle a un grupo de gente. A seguir aprendiendo, a que mi hija crezca con el feminismo mexicano”, concluyó.

Dani Flow no se arrepiente de su opinión / X

Te recomendamos: Alfredo Adame explota y protagoniza pelea contra conductor en plena entrevista ¡Insultó a su madre!