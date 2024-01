Dani Flow es cancelado en redes sociales por criticar a Nath Campos y al feminismo

El cantante Dani Flow se volvió tendencia en la red social X (antes Twitter) este fin de semana. Luego de que en redes sociales se revivió una vieja entrevista en la que dijo apoyar al youtuber Rix, quien en el 2021 fue acusado por Nath Campos de abuso.

Recordemos, que Ricardo, mejor conocido como Rix, fue acusado por Nath Campos por abuso sexual, por lo cual fue aprehendido por la Fiscalía General de Justicia e ingresado al Reclusorio Oriente, donde permaneció siete meses.

Después el youtuber aceptó su culpabilidad y fue condenado a tres años de prisión por el delito. Sin embargo, el youtuber logró obtener libertad condicional tras indemnizar económicamente a la víctima. Nath Campos en ese momento dio a conocer que dicha indemnización fue donada a una organización benéfica.

Dani Flow se hizo tendencia en redes sociales / X

¿Qué dijo Dani Flow sobre el caso de Nath Campos y Rix?

Hace unas horas se volvió tendencia un video que subió Charlygalleta a su canal de YouTube hace más de un año, en la cual entrevistó al polémico cantante Dani Flow. En dicha entrevista el cantante de reggaeton habló sobre su música.

La charla llevó a que Dani Flow diera polémica declaraciones sobre el caso de Nath Campos y Rix, por las que hoy piden que sea cancelado.

En sus declaraciones, el reggaetonero minimizó la razón detrás de la prisión de Rix, la cual calificó como una “pend#ja$a”.

Dani Flow “Una pend3ja#a y eso que me caga Rix como personaje, o sea, era de los que salía a molestar a la gente. Yo decía este pend#j0, qué p3d% y sigo pensando, pero sí fue una pend#j# por lo que lo metieron a la cárcel”.

Durante la entrevista, el intérprete de Martillazo se lanzó contra Nath Campos y contra el movimiento feminista.

“La morra esa no vale ver**, la morra esa. Eso qué, o sea, hay fotos de la morra con ese vato después de que pasó eso, según, en el Azteca. Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar sus pend3j#s en la calle. Las dos. Esas ni rucas se deberían llamar”. Dani Flow

Dani Flow aseguró estar en contra del feminismo

El cantante agregó que todo esto no es culpa del feminismo en sí, sino de las mujeres que se agarran del feminismo para supuestamente llamar la atención. Por otro lado, explicó que él no ha pasado por este tipo de experiencias y que no tiene acercamiento con las feministas.

Dani Flow “No creo que sea el feminismo, siento que son las morras que se agarran del feminismo para vivir su p¨t@ locura. Esas morras necesitan atención, muchas de ellas. La verdad, me da coraje. Siento que es una mancha social”.

Usuarias tunden en redes a Dani Flow

A pesar de que dicha entrevista lleva más de un año publicada, la influencer Juana Martínez expresó abiertamente su disgusto contra el cantante en la red social X (antes Twitter), el pasado 6 de diciembre

Juana comenzó la polémica al escribir: “¡Qué asco Dani Flow!”.

Las polémicas declaraciones de Dani Flow generaron un debate en redes.

Algunos usuarios acusan al cantante de revictimizar a Nath Campos con sus comentarios. Cabe señalar que el cantante no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, a través de sus historias de Instagram subió una fotografía en compañía de Rix y con la canción “Ten”.

