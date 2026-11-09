La mansión VIP 2: Dani Flow abandona reality a solo cuatro horas de su entrada; ¿se peleó con alguien? VIDEO

El domingo 8 de noviembre comenzó por fin La mansión VIP 2, uno de los realities más esperados por la audiencia mexicana. La sorpresa de la noche fue la entrada de Dani Flow como uno de los participantes “secretos”, pero el desenlace de la noche terminó con el cantante como eliminado tras su abrupta salida. ¿Por qué se fue?

Dani Flow participante sorpresa en La mansión VIP 2 / IG: @daniflowir

¿Cómo anunció La mansión VIP 2 la participación de Dani Flow?

El cantante mexicano Dani Flow, conocido también como el “Rey del morbo”, fue presentado por HotSpanish durante la noche de estreno de La mansión VIP 2, causando la sorpresa de los más de tres millones de internautas que veían la transmisión en vivo.

Por si fuera poco, Dani realizó un número musical con Bellakath, con quien tiene la famosa y polémica canción “Reggaetón champagne”.

Fue así que Dani Flow fue recibido por sus compañeros, incluso formando parte del equipo “Barullo”, pues en la dinámica de elección, el intérprete fue colocado en dicho team.

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Dani Flow y Bellakath cantando en La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Dani Flow de La mansión VIP 2?

Luego de varios alcoholes y risas con los integrantes de La mansión VIP 2 (entre ellas doña Alegría), reality creado por HotSpanish, Dani Flow decidió poner fin a su corta participación, tras supuestamente NO resistir el encierro.

El cantante dirigió un mensaje a sus seguidores y a HotSpanish, a quien agradeció por haberlo considerado para formar parte del programa:

Me siento muy, muy avergonzado con él, con el equipo. No es el primer día, o sea, llevamos desde el miércoles aislados y eso. Si me dieron la chance de entrar fue porque creyeron en mí y la verdad me siento muy mal de fracasar. Me cag* fracasar. Siempre que fracaso en silencio compongo y así, pero la verdad no me estoy sintiendo cómodo con el encierro. Dani Flow

La producción de La mansión VIP 2 no ha hecho comentarios al respecto, tampoco se espera que Dani regrese nuevamente a lo largo de esta semana. ¿Se fue de manera definitiva?

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Oficialmente Dani Flow acaba de abandonar La Mansión VIP 😳 Morbo FLOP se va como la PEOR participación en la historia de los realities 😮‍💨 #LamansionVIP2 #LaMansionVip https://t.co/heeWPwA9wN — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) November 9, 2026

¿Participante entrará a La mansión VIP 2 en lugar de Dani Flow?

Aunque la salida de Dani Flow (quien cantara recientemente con Aleks Syntek) de La mansión VIP 2 parece polémica para algunos, otros creen que estaba pactada, ya que el cantante mexicano tiene presentaciones musicales en los próximos días.

Por otro lado, internautas preguntaron si existe la posibilidad de que un famoso pueda llegar al reality a ocupar el espacio que Dani dejó apenas unas horas después.

NO se ha revelado información que indique la presencia de una nueva celebridad en el reality, pero esto no ha evitado que nazcan especulaciones al respecto. ¿Te gustaría ver a alguien más?

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