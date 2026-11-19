Han pasado siete años desde que la actriz Edith González murió, dejando consternada a la comunidad televisiva y al espectáculo mexicano. Ahora, un reciente reportaje muestra que la tumba en la que descansan sus restos, estaría en estado de abandono y olvido. Te mostramos cómo luce.

Edith González junto a Eugenia Cauduro / Instagram: @eugeniacauduromx

¿Cuándo y de qué murió la actriz Edith González?

Edith González falleció el 13 de junio de 2019 después de una prolongada batalla contra el cáncer de ovario, enfermedad que le fue detectada en 2016.

Cabe recordar que González siguió un tratamiento médico y fue operada para retirarle los ovarios, el útero y los ganglios linfáticos, procedimiento que en un primer momento le permitió superar la enfermedad.

Sin embargo, el cáncer reapareció en 2019. Tras ser hospitalizada de nuevo, la actriz sufrió muerte cerebral, pues el cáncer de ovario ya se encontraba en fase metastásica.

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Edith González murió de cáncer hace 7 años / Redes sociales

Así luce la tumba de Edith González a siete años de su muerte

La actriz Edith González descansa en la misma tumba que su padre, ubicada en un reconocido panteón del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. El canal de YouTube D’Barrio a Barrio fue el encargado de visitar el sepulcro de la intérprete.

Sobre la lápida se acumulaban restos de pasto cortado por el personal de mantenimiento, por lo que uno de los creadores de contenido tuvo que retirar la basura con la mano para dejar visible el nombre de la actriz.

El único detalle en el lugar es un pequeño pino plantado a los pies de la tumba. Fuera de eso, no hay arreglos florales ni indicios de que alguien la haya visitado recientemente.

En redes sociales creen que es extraño que, a solo dos semanas del día de muertos, su tumba aparezca en ese estado:



“ Que tristeza ver su tumba tan abandonada, una mujer tan admirable como ella ”,

”, “ Una tumba abandonada, ni una flor le ponen que triste ” y,

” y, “ Es una tumba humilde, pero se nota descuidada, como olvidada. Me ha dado tristeza ”.

¿Tú qué opinas?

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¿Cuáles son las telenovelas de Edith González más conocidas?

Edith González se convirtió en una de las actrices más reconocidas de la televisión, el teatro y el cine mexicanos. En TV tuvo una importante trayectoria tanto como heroína, como villana, estando presente en diversos proyectos durante las décadas de los 90 y 2000.

Uno de los melodramas que la consolidó ante el público fue Corazón salvaje, en 1993. Más tarde protagonizó Doña Bárbara, misma que ayudó a que su rostro fuera conocido más allá de México.

Aquí algunas de las telenovelas por las que más se le recuerda:



Salomé,

Mujer de madera,

Palabra de mujer,

Camaleones,

Cielo rojo,

Vivir a destiempo, entre muchas otras.

Hace unos meses, internautas se preguntaban por Constanza Creel, la hija de la fallecida Edith González, tras varios años fuera del ojo público.

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