¿Qué fue de Constanza Creel? Así luce hoy la hija de Edith González

La muerte de Edith González en 2019 dejó un gran vacío y tristeza en el mundo del espectáculo mexicano, tras una ardua lucha contra el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2016.

La actriz dejó un legado imborrable para la televisión mexicana, pero también en su familia, con Constanza Creel, la hija que tuvo con el político mexicano Santiago Creel.

La joven decidió no seguir los pasos de su madre y se alejó de las cámaras y los foros de grabación para llevar una vida discreta y tranquila.

Por eso mismo, ha despertado la curiosidad de muchas personas sobre a qué se dedica y cómo luce actualmente, a sus 22 años de edad.

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Constanza Creel y Edith González / Redes sociales

¿Quién es Constanza Creel, la hija de Edith González?

Constanza Creel González nació en la Ciudad de México el 17 de agosto de 2004, como fruto de la relación entre la actriz Edith González y el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel.

Se sabe que la relación entre ambos se mantuvo en privado a principios de los años 2000. Sin embargo, fue en 2008 cuando Santiago Creel reconoció legalmente la paternidad de Constanza.

La única hija de Edith González tenía 15 años cuando la actriz murió y, desde entonces, ha permanecido bajo el cuidado de su padre.

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Edith González y Constanza Creel

/ Redes sociales

¿A qué se dedica actualmente Constanza Creel, hija de Edith González y Santiago Creel?

Poco se sabe sobre la vida personal y profesional de Constanza Creel, pues ha sido muy cuidadosa al mantener esos aspectos en privado.

La joven decidió alejarse del mundo del entretenimiento y optó por mantener un perfil bajo.

Sin embargo, ha participado en iniciativas sociales y de investigación relacionadas con el tratamiento y la prevención del cáncer de ovario, enfermedad que le quitó la vida a Edith González.

También ha acompañado a Santiago Creel en algunos eventos políticos y se ha dado a conocer que sus principales intereses giran en torno a la música y al activismo social.

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¿Cómo luce actualmente Constanza Creel?

Constanza Creel ha evitado las apariciones públicas y se mantiene alejada de los medios de comunicación.

En redes sociales también es difícil encontrar publicaciones o fotografías recientes de la joven.

Sin embargo, ha sido vista en algunos eventos públicos acompañando a su padre, Santiago Creel, y a otros integrantes de su familia.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el gran parecido físico que tiene con Edith González, de quien recientemente hicieron un experimento con IA sobre cómo se vería actualmente.

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