¿Adrián Marcelo confirmado en La mansión VIP 2? Habría tomado una drástica decisión de último momento

Tras los rumores de la posible participación de Adrián Marcelo en La mansión VIP 2, surgieron versiones de que el exhabitante de La casa de los famosos México ya estaba más que confirmado para convertirse en habitante ¿Será? Esta fue la decisión que tomó. ¡Te contamos todos los detalles!

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Adrián Marcelo dejó votada La mansión VIP 2. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Adrián Marcelo había firmado para La mansión VIP 2?

A través de la cuenta del influencer César Manjarrez se dio a conocer que, aparentemente, Adrián Marcelo ya había firmado su contrato para ser parte de esta nueva temporada de La mansión VIP 2, pero de último momento se habría arrepentido.

Tras su inesperada decisión, la producción se habría tenido que movilizar para conseguir a otro creador de contenido. Dicha información cobró fuerza tras una serie de revelaciones compartidas por la famosa cuenta de filtraciones ‘Holy Milk House’, donde se detalló la supuesta decisión del regiomontano:

“Adrián Marcelo abdicó, se echó para atrás al parecer, pero ya consiguieron a quien lo suplanta y hoy firmó. Cobró carísimo”. Cuenta de Instagram

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La mansión VIP 2 habría sufrido la baja de un habitante. / Redes sociales

¿Quién sería el reemplazo de Adrián Marcelo en La mansión VIP 2?

De acuerdo con la misma cuenta de espectáculos, sería Adriano Zendejas, conocido popularmente en redes como el ‘Maestro Shifu’, quien terminó quedándose con lugar de Adrián Marcelo. Ante su decisión de último momento, se dice que el actor e influencerse convirtió en uno de los participantes que más dinero cobró en el reality show 24/7.

Más allá de su llegada al proyecto creado por HotSpanish, se dice que la productora Rosa María Noguerón no estaría nada contenta con la noticia. Supuestamente, el hermano de Samadhi Zendenajas ya habría quedado de integrarse a una de las temporadas de La casa de los famosos México.

Sin embargo, ninguna de las partes ha salido a confirmar o desmentir la supuesta molestia de la productora y la participación de Zendejas en La mansión VIP 2, lo que mantiene la tensión y las especulaciones latentes en redes sociales.

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¿Cuándo se estrena La mansión VIP 2 y quiénes son los participantes confirmados?

El estreno en vivo de La mansión VIP 2, proyecto producido por HotSpanish, tiene programado su gran estreno para este domingo 8 de noviembre a las 8:00 PM (tiempo del centro de México), y podrá seguirse completamente gratis a través de su canal oficial de YouTube.

Entre las personalidades ya confirmadas, destacan creadores de contenido y figuras de alto impacto mediático como:



Bellakath

Karely

Paolita Suárez (de ‘Las Perdidas’)

Itatí López

‘Doña Alegría’ (Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris)

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Hasta el momento, se desconoce si Adriano Zendejas se sumará al proyecto, pero el reality ya está generando expectativas entre los internautas.

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