Dani Flow destapa su sueldo en La mansión VIP 2: ¡La millonaria fortuna que perdió tras su renuncia! VIDEO

La inesperada salida de Dani Flow de La mansión VIP 2 tan solo cuatro horas de haber ingresado al reality no solo dejó en shock a sus fans también generó dudas sobre posibles sanciones. Aunque el reguetonero argumentó haber sufrido un colapso emocional y un ataque de ansiedad al sentirse expuesto, su decisión sigue generando dudas. ¡Te contamos los detalles!

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Dani Flow salió de La Mansión VIP 2 a solo cuatro horas de haber entrado. / Redes sociales

¿Cómo fue la sorpresiva salida de Dani Flow de La mansión VIP 2?

Durante la gala de estreno de La mansión VIP 2 , Dani Flow causó revuelo al ingresar de la mano de Bellakath e interpretar juntos su éxito Reggaeton Champagne. Tras ser integrado al equipo ‘Barullo’, el escenario dio un giro drástico cuando el intérprete mexicano hizo evidente sus ganas de querer salir frente a las cámaras.

“Me siento muy, muy avergonzado con él, con el equipo. No es solo el primer día; o sea, llevamos desde el miércoles aislados y eso. Si me dieron la chance de entrar fue porque creyeron en mí y la verdad me siento muy mal de fracasar”. Dani Flow

Sin despedirse de sus compañeros de reality, el cantante cruzó la puerta dejando en completo shock a sus fans. Horas más tarde, el propio HotSpanish confirmó su baja definitiva del programa y anticipó la llegada de un participante de reemplazo para ocupar su lugar.

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Dani Flow salió sorpresivamente de La mansión VIP 2. / Redes sociales, Captura de pantalla

¿Qué dijo Dani Flow sobre tener pactada su salida de La mansión VIP 2?

En una entrevista con Sale el sol, Dani Flow rompió el silencio negó que su partida haya sido parte de un acuerdo con la producción de HotSpanish. Las especulaciones cobraron fuerza tras filtrarse que el reguetonero mantenía en pie varios conciertos programados durante los días que debía estar aislado.

“Sí están las fechas; sin embargo, todavía no sé si voy a ir. No me siento muy bien todavía, no en el sentido de la ansiedad, sino como que me da mucha pena que me hayan visto llorar. Es una imagen que cuido mucho y me siento un poco vulnerable”. Dani Flow

Además de negar un acuerdo con la producción de La mansión VIP 2, el cantante sorprendió al confesar el sueldo que tenia pactado en el reality show al ser considerado una de las principales estrellas, pues fue revelado como participante hasta el día de su estreno.

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¿Dani Flow pactó su salida de La mansión VIP 2? / Redes sociales

¿Cuál era el sueldo que Dani Flow cobraría en La mansión VIP 2?

En medio de las especulaciones que señalan a Aldo de Nigris como el posible remplazo de Dani Flor en La mansión VIP 2, el cantante confesó en entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante la cifra que tenía pactada por cada semana de encierro.

Sin embargo, tras su abrupta renuncia a tan solo unas horas del estreno, el reguetonero reconoció que desconoce cuánto dinero cobrará. Hasta el momento, la producción encabezada por HotSpanish no se ha puesto en contacto con él para hablar de temas económicos, pero el cantante aseguró estar completamente abierto a negociar.

“La verdad a mí me estaban pagando 200 mil pesos por semana. Yo creo que me van a tocar como 200 pesos... y yo estoy cobrando”. Dani Flow

Hasta ahora, el intérprete de ‘Reggaeton Champagne’ es el único participante que ha destapado públicamente su sueldo. No obstante, en redes sociales ya circulan presuntas listas filtradas sobre el sueldo del resto de los integrantes. ¿Era el mejor pagado?

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