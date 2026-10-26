¿Adrián Marcelo a La mansión VIP? HotSpanish responde a los rumores de posibles participantes del reality VIDEO

Tras anunciarse a Karely como participante de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, cada vez surgen más rumores sobre las figuras que podrían sumarse a la competencia. Entre los nombres que han llamado la atención de los seguidores del reality se encuentra el de Adrián Marcelo.

Durante una plática con Sol León, ganadora de la primera edición, HotSpanish fue cuestionado sobre los posibles participantes que se integrarían a esta nueva temporada y respondió a las especulaciones.

¿HotSpanish confirmó al regiomontano para ‘La Mansión VIP’?

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La mansión VIP 2 se estrena en noviembre / Redes sociales

¿Quiénes han sido confirmados hasta ahora para la segunda temporada de La mansión VIP?

Hasta la publicación de esta nota, se han confirmado a dos participantes para la nueva edición de ‘La mansión VIP’.

El 21 de octubre se anunció a Karely como la primera celebridad confirmada, lo cual sorprendió al ser una de las influencers más reconocidas en México.

Posteriormente, el 25 de octubre, la segunda participante en ser anunciada fue Itatí López, la influencer reconocida por su contenido de maquillaje, belleza y estilo de vida.

Se espera que en los próximos días se anuncien a nuevos competidores, previo al estreno del reality. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido muchos rumores en redes sociales sobre nuevas personalidades que ingresarían, como Adrián Marcelo.

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Segunda temporada de La mansión VIP / Redes sociales

¿HotSpanish confirmó que Adrián Marcelo estará en La mansión VIP?

HotSpanish fue invitado al programa de YouTube ‘Culpable o inocente’, conducido por Sol León, ganadora de la primera temporada de ‘La mansión VIP’.

Durante la dinámica, el influencer debía responder una serie de preguntas o, si prefería no hacerlo, tomar un shot de alcohol para evadirlas.

Una de las preguntas estuvo relacionada con los nombres que han comenzado a sonar como posibles participantes de la segunda temporada de su reality, entre ellos, Adrián Marcelo, Aldo de Nigris, Lupita TikTok y Juan de Dios Pantoja.

Por unos segundos, pareció que HotSpanish estaba dispuesto a responder; sin embargo, finalmente optó por tomarse un shot y no revelar información.

“Hay muchos nombres. Hay rumores fuertes de Paola Suárez, Yeri MUA, Itatí López, Lupita Tiktok, Aldo de Nigris, Adrián Marcelo y Juan de Dios Pantoja. ¿Cuál de esos nombres está cerca de entrar y cuál es puro humo? Pues ahí les va... En esta voy a tomar.” HotSpanish

De esta manera, el influencer dejó abierta la incógnita sobre quiénes serán los próximos famosos confirmados para ‘La mansión VIP 2’.

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¿Cuándo inicia la segunda temporada de La mansión VIP?

El incio de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’ está programado para el próximo domingo 8 de noviembre a las 8:00 pm, hora del centro de México.

El reality podrá sintonizarse a través del canal de YouTube de HotSpanish. Conforme más se acerca la fecha de estreno, se han filtrado fotos de cómo lucirá la mansión, y ha recibido críticas por ser una supuesta copia de ‘La casa de los famosos México’.

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