¿Aleska Génesis vuelve a serdetenida? Es captada en patrulla, esposada, ¿por los Rolex? Esto se sabe

El estreno de Juego de villanos 2026, el nuevo reality de Telemundo, arrancó con una entrada que dejó a más de uno con la boca abierta. Una de sus participantes apareció a bordo de una patrulla, esposada y luciendo un reloj Rolex, una escena que inmediatamente recordó un polémico episodio de su pasado. ¿Se trató de una nueva detención o de una provocadora presentación para el programa?

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¿Quién es la participante de Juego de villanos que llegó esposada en una patrulla y con un Rolex?

Aleska Génesis fue la participante de Juego de villanos que sorprendió con una entrada fuera de lo común. La modelo venezolana apareció en una patrulla, esposada y mostrando un Rolex, en una presentación que no pasó inadvertida.

Lejos de tratarse de una nueva detención, la llegada de Aleska Génesis formó parte de su presentación en el reality de Telemundo. La escena hizo una clara referencia a uno de los episodios más polémicos de su vida.

Y es que la exhabitante de La casa de los famosos All-Stars estuvo involucrada en un proceso legal relacionado con el presunto robo de relojes de lujo. Por eso, su aparición con esposas y un Rolex fue interpretada como una alusión a aquella controversia que la llevó a ser detenida en México.

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Aleska llegando a #JuegoDeVillanos en una patrulla, esposada y soltando el Rolex JAJAJ la dio 🚓😅 Odio cuando una perra que destesto, devora... https://t.co/HpK3Wj1yTw — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) October 20, 2026

¿Por qué detuvieron a Aleska Génesis en México y qué pasó con los relojes de lujo?

Aleska Génesis fue detenida en México en enero de 2024, luego de una denuncia relacionada con el presunto robo de tres relojes de lujo, valuados en aproximadamente 10 millones de pesos, que supuestamente serían vendidos en Miami.

La modelo fue señalada por el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio y pasó unas horas en el penal de Santa Martha Acatitla antes de recuperar su libertad. Desde entonces, Aleska y su familia rechazaron las acusaciones y sostuvieron que se trataba de una represalia de su expareja.

Aleska ‘N’ fue detenida a su salida del reality / Twitter

Sin embargo, en marzo de 2025, Aleska Génesis volvió a ser detenida, esta vez al salir de La casa de los famosos All-Stars. Las imágenes de las autoridades esperándola afuera del reality se viralizaron y reavivaron la controversia por el caso de los relojes.

El proceso legal de Aleska Génesis tuvo un desenlace en abril de 2025, cuando se informó que Rodríguez Borgio le otorgó el perdón legal. Tras ello, la venezolana pudo recuperar su pasaporte y retomar sus actividades fuera de México.

Por eso, su entrada a Juego de villanos en una patrulla y con un Rolex resultó especialmente llamativa. La producción convirtió en parte de su presentación una controversia que, meses atrás, había puesto a la modelo frente a las autoridades.

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Aleska Génesis

¿De qué trata Juego de villanos 2026, el nuevo reality de Telemundo con Aleska Génesis?

Juego de villanos se estrenó el 20 de octubre de 2026 por Telemundo, con Facundo como conductor. El programa es la adaptación en español de House of Villains, formato que reúne a celebridades conocidas por sus conflictos y estrategias en televisión.

En esta primera temporada, 18 participantes conviven en una mansión llamada Villa Villana, donde deberán superar desafíos físicos, mentales y de estrategia para conseguir el título de Emperador Villano y un premio de 200 mil dólares.

Entre los famosos que compiten con Aleska Génesis en Juego de villanos están:

Aleska Génesis

Sergio Mayer

Alicia Machado

Salvador Zerboni

Alex Caniggia

Yina Calderón

Arleth Terán

Plutarco Haza

Lis Vega

Luca Onestini

Sandra Itzel

Nahomi Mejía

David Ponce

Awilda Herrera

Miguelito

“Yam Yam” Arocho

Julia Argüelles

Alex Ghita

Aquí no decide el público: los propios participantes votan para eliminar a sus rivales, por lo que las alianzas, las traiciones y las estrategias serán fundamentales.

¿Dónde y cuándo se puede ver Juego de villanos 2026?

Se transmite de lunes a viernes y los domingos a través de la señal de Telemundo. También está disponible en streaming al día siguiente por la plataforma Peacock (para Estados Unidos) y mediante Universal+ y Telemundo Internacional para el resto de Hispanoamérica. ¿Alicia Machado volverá a ser polémica tal como por ir en el concierto de Carín León?