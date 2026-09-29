Facundo ¡plato de segunda mesa en ‘Juego de villanos’! “Querían a villana, no ayudó el presupuesto”

Hace unos días se hizo público que Facundo será el conductor del nuevo reality de Telemundo, llamado Juego de villanos, donde 15 personalidades del medio se darán con todo para que solo uno sea el ganador. Este nuevo formato llegará a las pantallas de la televisora internacional a mediados del próximo mes.

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Facundo / Redes sociales

Facundo, el elegido para liderar ‘Juego de Villanos’

Tras darse a conocer con bombo y platillo que el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ de la temporada pasada estaría conduciendo en el reality, personas de la producción nos cuentan cómo fue en realidad el proceso para escoger al conductor. “La verdad es que él no fue la primera opción que se tuvo. Hubo otros nombres, pero por diferentes cosas ya no se quedaron y él sí pudo estar al mando de este reality”

“Con la primera que tuvimos contacto fue con Laura Zapata. Tras su pasó en ‘La casa de los famosos’ de la cadena, gustó mucho su imagen, pero ella, al escuchar el presupuesto, dijo que no, que estaba cansada y que prefería descansar. Le explicamos que no la queríamos como participante, sino como conductora. Siendo una de las villanas más queridas, quién mejor que ella para que fuera la conductora, pero dijo que no. Después pensamos en Catherine Siachoque, pero al parecer está en pláticas para regresar a las novelas y, por ende, no le llamaba tanto la atención”.

Nos cuentan que hubo más nombres en la lista. “También se pensó en Geraldine Bazán, quien ha trabajado muy bien para la cadena, pero también dijo que no, y hasta cierto punto es entendible. Son más de 2 meses en que hay que grabar en Colombia, lejos de casa y a pleno rayo del sol. Es un reality demandante”.

Aseguran que con Facundo las pláticas y las negociaciones fueron fluidas. “Cuando empezamos a hablar con él, le llamó la atención el concepto. Además, conoce a varios de los participantes. Él es un nómada, le gusta trabajar en varias partes del mundo y por eso está feliz. No nos ha ido mal con él. Es buen tipo y, aunque tiene esa personalidad un poco estridente, cuando es hora de trabajar va y lo cumple al pie de la letra”.

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Facundo, revista / Redes sociales

¿Quiénes serán los participantes de ‘Juego de Villanos’ de Telemundo?

Finalmente, sobre los participantes, aunque muchos se han colado en redes sociales, aseguran que vienen sorpresas. “No son todos los que han anunciado”.

“Te puedo decir que en varios momentos los ánimos se encendieron, pero no pasó de gritos y de encuentros verbales, nada fuera de eso. Lo que sí te puedo adelantar es que, para el otro año, seguro viene la segunda temporada y será más larga. Esta es como una prueba, para ver cómo nos va, pero si ni ha empezado y ya están en la conversación, seguro que bien. Ya tienen en la mira a otros para que estén en la segunda temporada, y te puedo adelantar que podrían ser Laura Bozzo y Niurka”

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Facundo / Redes sociales

Facundo, la personalidad que ha construido una sólida carrera en TV

Inició su carrera en Televisa , primero para Telehit , en programas como Central de música. Después pasó a televisión abierta, con proyectos como Toma libre e Incógnito.

, primero para , en programas como Central de música. Después pasó a televisión abierta, con proyectos como Toma libre e Incógnito. En 2002, fue participante de la primera emisión de Big brother VIP, donde quedó en el segundo lugar.

donde quedó en el segundo lugar. Regresó a los realities en 2009, como participante en Hazme reír y serás millonario y con su programa Turnocturno , que duró de 2013 a 2015.

, que duró de 2013 a 2015. En 2017 se fue TV Azteca para participar en La isla, el reality, donde quedó en segundo lugar. Después, tuvo su programa de Mi pareja puede, que duró 2 años, y en Cazatesoros .

para participar en La isla, el reality, donde quedó en segundo lugar. Después, tuvo su programa de Mi pareja puede, que duró 2 años, y en . Regresó a Televisa para ¿Cuál es el bueno?, en 2023, y el año pasado participó en ‘La casa de los famosos México’, donde quedó en décimo lugar.

Facundo / Redes sociales

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