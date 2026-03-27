¿Aleska obsesionada con los exs de Ferka? Sería novia de Jorge Losa tras romance con Christian Estrada

La vida amorosa de Jorge Losa sigue dando de qué hablar. Y es que tras su ruptura con Ferka, se reporta que habría iniciado un noviazgo con Aleska Génesis. Esto ha generado controversia en redes sociales, pues esta última tuvo un romance con Christian Estrada, otro exnovio de la presentadora de ‘Venga la alegría: Fin de semana’. ¿Casualidad u obsesión? Esto es lo que se sabe.

Jorge Losa / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Jorge Losa confirma noviazgo con Wendy Guevara? Tras declaraciones de Ferka; él dice: “Se dio”

¿Quién es Aleska Génesis y cómo fue su romance con Christian Estrada?

Aleska Génesis es una influencer, modelo y empresaria venezolana. Tiene 35 años y ganó relevancia en su momento por haber sido pareja del reggaetonero Nicky Jam. No obstante, lo que la puso en el centro del ojo público fue su participación en ‘La casa de los famosos Telemundo’.

Ella estuvo en la cuarta edición, estrenada en 2024. Fue allí donde conoció a Christian Estrada, ex y padre del hijo de Ferka. Durante su estancia, se les vio muy cercanos y hasta se dieron besos. Cuando él fue eliminado, se le permitió pasar una noche especial con ella en la suite. Si bien se especuló que habían tenido intimidad, nunca se confirmó realmente.

La reacción de Ferka ante el romance fugaz de Génesis y Estrada no se hizo esperar. En aquel entonces, compartió un meme que se burlaba de Christian por aparecer vestido de príncipe para su cita con Génesis, junto al siguiente mensaje: “Internet, nunca te acabes. Amo los memes”, lo que fue considerado como una forma de burla.

Estrada mostró interés en formalizar una relación una vez que ella saliera del show. No obstante, la venezolana lo dejó de lado y comenzó a interesarse por Clovis Nienow, otro participante. Con este último sí tuvo una relación formal tras el concurso. Solo duraron unos meses.

Aleska también dio de qué hablar en la versión All-stars del show, lanzada en 2025. Y es que, tras su salida, fue arrestada por cargos de robo. Logró librarse de esta situación y siempre defendió su inocencia.

Aleska y Christian Estrada / Redes sociales

No te pierdas: ¿Ferka y Jorge Losa se pelean en pleno evento? ¡Se reencuentran y todo queda grabado!

¿Qué está pasando entre Jorge Losa y Aleska Génesis?

A través de X (antes Twitter), la influencer experta en espectáculos ‘La comadrita’ informó que, presuntamente, Jorge Losa y Aleska Génesis habrían iniciado una relación. Mencionó que las celebridades querían mantener su supuesto romance en secreto.

“Jorge Losa y Aleska Génesis están en una relación, misma relación que decidieron mantener en SECRETO” La Comadrita

Si bien hace algunas semanas Losa aseguró que Génesis solo era su “amiga”, su aparente romance ha generado mucha conversación en redes sociales. Muchos no creen que sea casualidad que Aleska esté saliendo con otro exnovio de Ferka y creen que tiene una clase de “fijación” con la conductora.

Jorge Losa y Aleska Génesis están en una relación, misma relación que decidieron mantener en SECRETO 🤫 pic.twitter.com/5wXsKLwWRY — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 27, 2026

¿Cómo fue la relación entre Ferka y Christian Estrada?

Ferka y Christian Estrada comenzaron su romance en 2020, tras conocerse en el reality ‘Guerreros’. En 2021, le dieron la bienvenida a su primer y único hijo.

Aunque se veían muy enamorados y hasta se comprometieron en 2022, terminaron poco después en medio de la polémica. Y es que, tras la ruptura, Ferka lo ha acusado de no ser un buen padre y no darle pensión alimenticia. Si bien en su momento intentaron llegar a un acuerdo, las cosas no cambiaron mucho.

¿Cómo fue la relación entre Jorge Losa y Ferka?

La relación entre Jorge Losa y Ferka comenzó en 2023, durante la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. En aquel entonces, ambos eran habitantes del llamado ‘Team Cielo’. Desde las primeras semanas, se podía ver la química entre ellos y hasta se dieron un par de besos.

Ella fue eliminada primero, lo que fue un duro golpe para Losa, quien se decía muy triste por su ausencia y le dedicaba mensajes por la cámara cada cierto tiempo. Una vez que terminó el show, decidieron seguir su romance y todo parecía ir bien. Incluso, Ferka recalcó que Losa se llevaba muy bien con su hijo.

Terminaron su romance en 2024, en medio de rumores de infidelidad por parte de él con Serrath. Si bien se reconciliaron, la ruptura definitiva llegó en 2025. Ella ha declarado públicamente que ya no quiere que se le pregunte más del asunto.

Mira: Luca Onestini engañó a Aleska con dos mujeres y ella en vivo lo llama basura